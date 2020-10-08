Кого украинцы поддержат на местных выборах: новый рейтинг партий

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг"

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг"

Фото: flickr

По результатам последних соцопросов условный 5% барьер на местных выборах преодолевают пять партий, почти каждая из который за последнюю неделю улучшила свой результат. Первенство удерживает "Слуга народа".

Как передает RegioNews, такие результаты агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября по данным социологической группы "Рейтинг".

Так, "Слуга народа" набирает 17,2% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%, "Европейская солидарность" – 11,7%, "Батькивщина" – 7,5% и "За будущее" – 7,2%.

Партию "Наш край" поддерживают 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко – 3,9%, УДАР Виталия Кличко – 3,0%, партию Шария – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партии "Голос", "Победа Пальчевского", "Сила и честь" – по 1,6%, партию "Предложение" – около 1%.

Суммарный рейтинг других партий (преимущественно местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, – 22,2%.

О своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затрудняются (50/50), еще 8% – возможно примут участие, 13% – маловероятно. В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, 23% затрудняются (50/50), 9% – возможно придут на участки, 21% – маловероятно.

Напомним, ранее опрос показал, что на местных выборах барьер в 5% смогут преодолеть пять партий.