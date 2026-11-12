Во Львове мужчина задушил женщину шнурком в парке

Фото: Нацполиция

Во Львове будут судить мужчину, который задушил женщину. Убийство произошло в парковой зоне на улице Золотой во Львове

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Преступление случилось летом. Тогда 49-летний львовянин в парковой зоне ссорился с 46-летней женщиной. Во время конфликта он вытащил шнуровку из собственного кроссовка и задушил свою собеседницу.

"Досудебное расследование, начатое по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет", - говорят в полиции.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.