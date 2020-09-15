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Марианна Антонюк журналист [email protected]
15 сентября 2020, 12:00 143

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине

15 сентября 2020, 12:00 143
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В Черновцах буковинская команда партии «Слуга народа» представила «ядро», которым попытается «пробить стены» областного и городского советов
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RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Буковина.

Представление местной "ЗеКоманды" состоялось со второй попытки. Первая планировалась помпезной, в роскошном зале Резиденции митрополитов Буковины и Далмации центрального корпуса Черновицкого национального университета и при участии президента. Но Владимир Зеленский в запланированный день поехал не в Черновцы, а в Хмельницкий, поэтому и буковинскую презентацию тогда отменили. А провели ее позже и не так торжественно.

Восемь будущих кандидатов в Черновицкий областной и городской советы, а также одного - на городского голову и одну – на голову ОТГ, а еще "Стратегию развития Черновцов" представили на открытой площадке – террасе теннисного клуба. Из "высоких гостей" на мероприятии были народный депутат, бывшая учительница начальных классов Елена Лис, впоследствии в кулуарах был замечен и нардеп, выходец из местных журналистов Георгий Мазураш. Лис традиционно для каждой политсилы акцентировала внимание на уникальности собственной партии и ее планов, а сам план объявил партийный выдвиженец в черновицкие мэры Виталий Другановський.

Обещания от "слуг народа"

Приоритетные задачи партии, объявленные им, не отличаются оригинальностью. Как и целые поколения разношерстных "предшественников", "слуги народа" обещают открытие пунктов пропуска на границе с Румынией (КПП "Дьяковцы", "Красноильск", "Руська", "Шепот"), увеличение количества туристов в Хотине в 2030 году до миллиона человек ежегодно, создание новых туристических объектов в днестровских общинах, комплекс противопаводковых мероприятий для борьбы с наводнением, а также создание комплексов складских помещений длительного хранения продукции сельского хозяйства на 200 тысяч тонн.

Не обошлось и без использования гостроактуальних тем. Поскольку Черновцы в последнее время постоянно страдают от чуть ли не еженедельных аварий на потрепанному жизнью водопроводе, Другановський рассказал о стратегии на 10 лет "Питьевая вода из крана для черновчан": "Город нуждается в комплексной реконструкции системы водоснабжения. Я хочу, чтобы черновчане имели настоящую питьевую воду. Большинство европейских городов эту проблему уже преодолели. Верю в черновчан и верю в Черновцы". Ну, какая-то такая "стратегия".

Это, как представляется партии "Слуга народа", должно было воплощаться новым мэром и его командой, а для воплощения всех этих стратегических обещаний осталась мелочь - провести "зеленых" кандидатов в горсовет и сделать Другановського городским головой Черновцов, как уже писал RegioNews, является задачей, мягко говоря, очень проблематичной.

Будущие кандидаты

На фото: Наталья Катрюк

Итак, кроме вышеупомянутого претендента в мэрское кресло журналистам представили четырех кандидатов в областной совет, четырех – в городской, а также одну выдвиженку на голову одной объединенной общины - Мамаивской ОТГ, где от правящей партии будет баллотироваться Наталья Катрюк. Раньше она была поселковым головой пгт Лужаны, который вошел в Мамаивскую ОТГ, и там одержала победу в 2015-м от партии "Батькивщина" (в 2017 году на выборах уже объединенной общины баллотировалась от правящей БПП", в 2010-м - как самовыдвиженка, но без конкурентов, а еще раньше на должность ее успешно выдвигала партия "Наша Украина". Словом, госпожа Катрюк и сама по себе является многолетней и опытной победительницей, но заручиться поддержкой власти никогда не отказывается.

Будущим кандидатом в депутаты Черновицкого облсовета от партии "Слуга народа" является Николай Гуйтор. Он - доцент кафедры политологии в Черновицкий национальный университет. Говорят, на одних из предыдущих выборов был замечен в кругах штабистов Партии регионов и даже был заместителем председателя городской организации ПР, при этом не вступив в ряды партии. В комментарии Суспильному Гуйтор сказал, что точно не помнит, сотрудничал с политической силой Януковича и на каких условиях, поскольку консультировал различные партии. А вот в "Слуге народа" уже был руководителем Черновицкого областного избирательного штаба партии.На фото: Алексей Грушко

Еще один "зеленый" кандидат в депутаты облсовета - Алексей Волощук, в свое время был причастен и к партии "Видродження", и в "Нашей Украине", достигнув в 2008 году статуса советника тогдашнего председателя ОГА Владимира Кулиша. А вот в прошлом году Волощук был доверенным лицом кандидата в нардепы от "Слуги народа, уже упоминавшегося Георгия Мазураша. В облсовет от президентской партии также идут юристка Леся Палагнюк и руководитель "Агентства регионального развития Черновицкой области" Алексей Грушко.

На фото: Оксана Черчел

А вот в Черновицкий горсовет ЗеКоманда выдвигает Оксану Зубжицкую – председателя общественной организации "Герой – Семья – Украина" и вдову погибшего в русско-украинской войне младшего лейтенанта Виктора Редькина. Компанию ей составят руководитель коммунального некоммерческого предприятия "Городская поликлиника №2" Светлана Широкова, ип Алексей Просяной (по информации "Суспильного", изготавливает номерные знаки и различное оборудование для автомобилей и владелица парикмахерских и салонов красоты Оксана Черчел. Раньше она симпатизировала партии "Самопомощь" и даже хвасталась коллективными фото с Андреем Садовым. Теперь же Черчел ходит на митинги (например, недавно протестовала против карантинных ограничений) и пишет петиции в горсовет.

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выборы Владимир Зеленский Черновцы Слуга народа Другановський Виталий
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