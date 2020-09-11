"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса

Предыдущего опыта у 35-летнего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера оказалось явно маловато, чтобы играть с опытным Геннадием Кернесом во взрослые игры, тем более на территории последнего. Впрочем, Кучера таки решили выставить против действующего мэра Харькова на местных выборах 25 октября

Предыдущего опыта у 35-летнего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера оказалось явно маловато, чтобы играть с опытным Геннадием Кернесом во взрослые игры, тем более на территории последнего. Впрочем, Кучера таки решили выставить против действующего мэра Харькова на местных выборах 25 октября

Фото: Facebook

RegioNews разбирался, с какими достижениями и командой лидер харьковских "слуг народа" выступает против всесильного "Гепы".

Стартовая диспозиция

Электоральная ситуация в Харькове очень напоминает киевскую. И там и здесь уровень одобрения действий мэра горожанами достигает 60%, что в принципе сводит на нет любые потуги "ЗеКоманды" подвинуть Виталия Кличко и Геннадия Кернеса с насиженных кресел. Так, июльское исследование социологической группы "Рейтинг" выявило, что при таком бешеном уровне поддержки харьковчан лидер местной общины почти лишен такого неприятного атрибута как антирейтинг. Этот показатель у Кернеса составляет всего 13%.

При этом у президента Владимира Зеленского, чья команда попробует сместить Геннадия Адольфовича с насиженного места, антирейтинг почти достиг 60% при уровне одобрения в 28%. Поэтому совсем не удивительно, что и рейтинг "Слуги народа" на Харьковщине, где Зеленский потерял очень много процентов, стремительно приближается к уровню проходного барьера (июльские 12,7% "Слуги народа" в сентябре-октябре вполне можно делить пополам).

При этом личный политический проект действующего мэра "Блок Кернеса Успешный Харьков" по тем же июльским данным способен преодолеть отметку как минимум в 30% на выборах в харьковский облсовет. А на выборах в городе этот показатель, вероятно, значительно выше, ведь пиар Кернеса сосредоточен преимущественно в областном центре. Если учесть, что в Харькове популярность ОПЗЖ, с которой действующий градоначальник имеет значительно больше точек соприкосновения, чем со "слугами", достигает четверти голосов избирателей, городской совет на этот раз с большой вероятностью снова окажется с прокернесовским большинством.

Алексей Кучер, чьей задачей является по крайней мере завести в городскую и областную рады хотя бы по несколько депутатов, вряд ли всерьез может мечтать о победе над Кернесом. Более того, ему даже вряд ли светит второй тур, в котором окажется или экс-губернаторша времен Петра Порошенко Юлия Светличная, которой будет помогать глава МВД Арсен Аваков, или предприниматель и владелец "Барабашово" Александр Фельдман.

Знатоки политической ситуации Харькова говорят, что у Кучера были определенные шансы выйти в высшую лигу местной политики. Но против него, с одной стороны, сыграл невероятный опыт главного оппонента в политических интригах, а с другой – провал кампании по борьбе с COVID-19. Хотя Кучер начал довольно удачно, когда смог организовать памятную встречу известной группы эвакуированных из Уханя украинцев и на фоне бестолковых руководителей западных регионов выглядел довольно неплохо. Но все, что происходило впоследствии в сфере закупок медоборудования и медпрепаратов, и подготовка медицинской инфраструктуры к борьбе с болезнью резко снизили реноме председателя ОГА в глазах харьковчан.

Зато им очень понравилось, как посылал к черту центральную власть мэр Кернес, не давая закрыть метро и отправить на карантин детские сады и учреждения. С него даже стали брать пример мэры других городов области и всей Украины, устраивая саботаж решений министерства здравоохранения, правительства и Офиса президента.

Есть к Кучеру и вопрос относительно прозрачности его состояния. Так, согласно его электронной декларации за 2018 год, он не получил ни копейки дохода. Хотя в это время выступал как адвокат многих влиятельных клиентов. Более того, в год "безработицы" будущий нардеп и глава области приобрел две квартиры в Харькове. В то же время он является владельцем нескольких десятков биткоинов, которые эквивалентны нескольким сотням тысяч долларов. Имеет сбережения в валюте, недвижимость и дорогие машины. После этого всего Кучеру и его кураторам с Банковой остается действительно надеяться только на остаточный рейтинг "Слуги народа" и возможность с его помощью завести в местные советы своих депутатов.

Команда Кучера

Во время недавнего рабочего визита Зеленского в первую столицу местная "зеленая" команда презентовала некоторых претендентов на депутатские мандаты. В их числе - в основном представители исполнительной власти, которые работают в системе облгосадминистрации – заместители Кучера, его советники, обязательно главврач, спортсмен и гендиректор "Турбоатома". А также несколько мэров городов области, которые попытаются переизбраться в своих городских ОТГ под брендом "Зе-местные".

В общем харьковские политические тенденции свидетельствуют, что в городе и, наверное, в Харьковской области в результате местных выборов будет воссоздан центр неповиновения Банковой. В перспективе, если мэры типа Кернеса почувствуют силу, они вполне способны устроить масштабный саботаж решений Киева. А это уже будет довольно ощутимым маркером не только электорального, а еще и административного ослабление президента Зеленского.

Итак, первым номером команды "Слуги народа" в Харькове является, как уже понятно, бывший нардеп и нынешний глава ОГА Алексей Кучер, который пойдет на мэрские выборы. Он - довольно успешный юрист, в портфеле которого дела по защите многих известных личностей. Также в его активе – так называемое дело "рюкзаков Авакова", когда произошла закупка рюкзаков для МВД и Нацгвардии якобы по завышенной цене. В феврале 2016 года появились видео со скрытой камеры, на которой якобы сын министра внутренних дел договаривался с, вероятно, экс-заместителем главы МВД Сергеем Сапожником о поставках рюкзаков для подразделений министерства. Но вину в мошенничестве и подделке документов на себя впоследствии взял подзащитный Кучера Владимир Литвин.

Татьяна Егорова-Луценко

Первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко будет баллотироваться в харьковский облсовет. Как и ее шеф, она также является юристом, с декабря 2017-го по декабрь 2019 года была руководительницей Главного территориального управления юстиции в Харьковской области. До этого работала в высшем учебном заведении, юристом в частной компании и государственных учреждениях.

В 2015 году под фамилией Егорова баллотировалась в Харьковского облсовета (округ №33), Лозовского горсовета (как первый кандидат в списке) и Лозовского райсовета (округ №25). Во все три органа - от Радикальной партии Олега Ляшко. В конце концов, она была избрана в Лозовский городской совет, однако она отказалась от мандата. На должности заместителя Кучера Егорова-Луценко руководит областным штабом по борьбе с коронавирусом.

Виктор Суботин

61-летний генеральный директор "Турбоатома" будет баллотироваться от "Слуги народа" в областной совет Харьковщины. Суботин довольно известный в Украине менеджер и лауреат Государственной премии в области науки и техники. Руководит "Турбоатомом" с 2007 года, перед тем более 10 лет был руководителем "Мегабанка". С 2010-го по 2014-й был членом Партии регионов и депутатом от нее в Харьковском облсовете, а до этого возглавлял обком Социалистической партии Украины.

Роман Семенуха

Бывший нардеп от "Самопомощи" будет баллотироваться от "Слуги народа" в Харьковский облсовет. В декабре прошлого года Семенуха претендовал на то, чтобы возглавить Сумскую ОГА, но тогда с этим назначением не сложилось. В целом он является весьма успешным предпринимателем, который смог приобрести несколько квартир и офисов. Его семья имеет престижные авто, а также денежные сбережения. Жена, когда Семенуха работал депутатом, продолжала заниматься семейным бизнесом и обеспечивать семью.

Сергей Григоров

Обязательный участник любой региональной команды "Слуги народа" - врач. В Харькове это. и.о руководителя областной клинической больницы. Кандидат в депутаты облсовета Григоров — известный в Харькове врач, доктор медицинских наук. До назначения на должность руководителя областной больницы много лет заведовал челюстно-лицевым отделением медучреждения. Кроме этого, Григоров заведует кафедрой хирургической стоматологии Харьковского медуниверситета.

Виктория Алєксєйчук

43-летняя советница Алексея Кучера идет вместе со своим лидером в Харьковский городской совет. Алексейчук известна тем, что во время промежуточных выборов народного депутата по 179-му округу, который освободился после назначения Кучера председателем ОГА, сняла свою кандидатуру. По сути, это снятие произошло в пользу экс-главы Харьковской ОГА Светличной, которая в настоящее время является одним из главных конкурентов Кернеса на мэрских выборах в Харькове. Алексейчук — кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Она написала несколько известных трудов по криминалистике и судебной экспертизе.

Сергей Федченко

39-летний чемпион Европы по боксу по версии WBO будет баллотироваться в харьковский облсовет. Федченко стал известен всему миру как претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе в 2012 году в Мексике, встретившись в ринге с ексчемпионом мира в нескольких весовых категориях, одним из лучших боксеров мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом. Вопреки многочисленным прогнозам, Сергей Федченко провел в ринге все отведенные 12 раундов и проиграл только по решению судей.