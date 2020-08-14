"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине

До старта официальной предвыборной гонки остается все меньше времени. Партии тасуют кандидатов, выбирая выигрышные комбинации и лозунги, электорат морально готовится к засилью политической рекламы и обещаниям прекрасного и вечного. Идеалисты с восторгом наблюдают за энтузиазмом «новых лиц», а прагматики готовы «подумать» только получив ремонт детской площадки во дворе или замену дверей в подъезде

До старта официальной предвыборной гонки остается все меньше времени. Партии тасуют кандидатов, выбирая выигрышные комбинации и лозунги, электорат морально готовится к засилью политической рекламы и обещаниям прекрасного и вечного. Идеалисты с восторгом наблюдают за энтузиазмом «новых лиц», а прагматики готовы «подумать» только получив ремонт детской площадки во дворе или замену дверей в подъезде

К кандидатам, которые идут на выборы под зеленым флагом, особый интерес, ведь большинство из них – политические ноунеймы. RegioNews начинает новый проект, в котором будет рассказывать о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии.

Начинают проект представители Кировоградского областной ячейки политической партии "Слуга народа". 12 августа здесь назвали имена потенциальных кандидатов на должности депутатов в областной совет, городской совет города Кропивницкого и председателей пяти ОТГ.

Не смотря на то, что по сравнению с парламентскими выборами рейтинги "зеленых" существенно просели, они все еще имеют достаточно мощный потенциал, чтобы завести немало своих кандидатов в советы всех уровней. Правда, как раз с кандидатами "у слуг" сейчас проблем больше всего. Далеко не во всех областных центрах, не говоря уже про более мелкие города, поселки или даже ОТГ, наберется достаточно профессиональных профессионалов, которые готовы пойти на выборы под флагами "Слуг народа". А специалисты, да еще и желательно с именем, ой как нужны! Ведь как показал год работы Верховной Рады, "хороший человек - это не профессия", и от депутатов без любого опыта больше проблем, чем пользы.

В Кропивницком работа над формированием пула достойных персоналий стала заметной ближе к середине весны. Неформальные переговоры, появление брендированных страниц в соцсетях, участие в партийных мероприятиях... За всем этим можно было разглядеть минимум две кандидатуры, которые точно пойдут на выборы под зелеными флагами. Речь идет о действующих депутатох городского совета Игоря Волкова и Михаила Бежана, планы на депутатство которых было подтверждено председателем Кировоградского областного отделения "Слуги Народа" Никитой Потураевым.

На фото: Михаил Бежан

Кандидат номер один на попадание в горсовет Михаил Бежан впервые стал депутатом в 2015 году. Перед этим он возглавлял Кировоградскую областную региональную парторганизацию "Украинское объединение патриотов – УКРОП". В городском совете успел поработать председателем комиссии по вопросам промышленности, транспорта, связи, торговли, сферы услуг, защиты прав потребителей. Сейчас Бежан является руководителем ООО "Киноклуб", входящей в группу "АгроВиста" экс-председателя Кировоградской ОГА Сергея Кузьменко, а также совладельцем двух фирм – ООО "Денмарк" и ООО "Диалент". Последнюю, к слову, депутат не указывает в собственных декларациях о доходах, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

На фото: Антон Шевченко

В списке претендентов на депутатское кресло, попал еще один представитель городского совета Кропивницкого – первый заместитель директора Департамента предоставления административных услуг Антон Шевченко. В 2015 году чиновник также баллотировался в раду от политической партии "Наш край", однако голосов для получения депутатского мандата не хватило. Кроме того Шевченко также возглавляет ОО "Общественный контроль Кировоградщины", соучредителями которой кроме него есть экс-депутат городского совета от Партии регионов Эдуард Иванов, а бизнес-партнерами являются Александр Кокош и Валентин Радченко.

На фото: Анна Зеречная

Вполне предсказуемо попала в пул кандидатов и предпринимательница Анна Заречная, которая во время прошлогодних выборов была на 99-м округе сначала доверенным лицом Владимира Зеленского, а затем уполномоченным лицом партии "Слуга народа". Помимо деятельности как ФЛП и владелицы турагентства "7Heaven" Заречная известная в областном центре еще и как основательница благотворительной организации "Благотворительный фонд "Селф Мейд Черити" и ОО "Предприниматели города".

На фото: Сергей Коса

Довольно неожиданно оказался в списках на депутатское кресло ветеран МВД, экс-заместитель начальника городского отдела УМВД Украины в Кировоградской области — начальник милиции общественной безопасности Сергей Коса. Из рядов тогда еще милиции потенциальный "слуга народа" уволился еще в 2015 году. По информации местных СМИ, предшествовал этому неулаженный рабочий конфликт с т.и.о. Кировоградского городского отдела милиции Владимиром Гавриленко, которого на должность назначил одиозный экс-начальник УМВД в Кировоградской области Анатолий Витюк. Сейчас Сергей Коса официально числится руководителем частных предприятий "Легион-эксперт", "Легион-Спарта", "Форпост-Центр", "Ментор-Групп", "Статус-Макс" и "Эго". В последней фирме с декабря 2019 года бывший полисмен значится еще и единственным учредителем и собственником. Все вышеуказанные предприятия входят в сферу влияния аграрного холдинга I&U Group, специализирующееся на выращивании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы и экспорте зерновых. Владельцем холдинга является известный латифундист и агромагнат, почетный консул Литовской Республики в Кропивницком Сергей Тарасов, сын которого, Олег Тарасов, прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Во главе же кандидатов в депутаты Кировоградского областного совета вполне прогнозируемо оказался Игорь Волков, который до своего "позеленения" вполне успешно возглавлял порошенковскую фракцию в горсовете, а еще раньше 5 лет голосовал от имени "Партии регионов". Как представитель этой политсилы с 2010 по 2014 год он работал на должности секретаря тогда еще Кировоградского городского совета. По состоянию на сегодня политик остается одним из соучредителей ОО "Союз предпринимателей Кировоградской области" и региональной Федерации шахмат, также он возглавляет территориальную организацию всеукраинской ОО "Ассоциация плательщиков налогов Украины". С бизнесом у Игоря Волкова также все прекрасно. В собственности семьи находится ПКФ ООО "Сплит", ООО "Роба новая", ООО "Горпобутсервис", ООО "Климат-эйр", ЧП "Парикмахерская Локон", ООО "Смарт ритейл", а также акции ЧАО "Капустинский гранитный карьер". За прошлый год депутат задекларировал суммарный доход семейства в размере 4,04 миллионов гривен, а также 81,5 тысяч евро, 152,5 тысяч долларов и 634,1 тысяч гривен сбережений. В прошлом году журналисты обнаружили, что Игорь Волков три года "забывал" декларировать арендованный у горсовета участок площадью 1270 квадратных метров.

Компанию депутату-бизнесмену в предвыборной гонке составит Руслан Иванов – главврач КНП "Городская больница скорой медицинской помощи" Городского совета города Кропивницкого", который за прошлый год задекларувал доходов семьи на сумму 315,5 тысяч гривен. Кроме управления больницей и хирургической практики Иванов также преподает в местном медицинском колледже имени.Й. Мухина.

На фото: Юрий Шклярук, Руслан Иванов, Игорь Волков, Андрей Яровой

Попали в список претендентов и два малоизвестные бизнесмена. Юрий Шклярук из Александрии, зарегистрированный как ФЛП, специализирующаяся на розничной торговле играми и игрушками в специализированных магазинах, а также Андрей Яровой - бывший инструктор отряда войсковой части 2336, который ныне возглавляет ООО "Юником". Подписантом последней фирмы указана Раиса Магдаль - депутат Тауженського сельского совета. А вот совладельцем - Виктория Яровая, жена Андрея Ярового, которая входит в число основателей кредитного союза "Пространство" и ООО "Славяне-Кировоград". Зарегистрирована жена кандидата и как ФЛП, предоставляет в аренду рекламные площади на билбордах и ситилайтах города.

Сюрпризом для всех стала кандидатура на пост городского головы от "слуг". За ключевую должность областного центра поборется Ольга Ковалева-Алокили, которая с 1998 года работала в банковской сфере, а в апреле этого года была назначена советником главы Кировоградской ОГА, которую на тот момент возглавлял Андрей Балонь, который в конце июня был задержан по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В биографической справке указано, что начинала кандидатка свою карьеру рядовым работником "Проминвестбанка", а вот в дальнейшем занимала управляющие должности в ОАО "Райфайзен Банк Аваль", ОАО "БМ Банк", АО "Сбербанк" и АО "Таксомбанк". В феврале 2020 года Ольга Ковалева-Алокили зарегистрировалась как ФЛП с основным видом деятельности "Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения". Кроме того, потенциальная руководительница Кропивницкого является владелицей ООО "Компания Кайзен", которая специализировалась на образовательных услугах. Сейчас компания прекратила свою работу.

В итоге, имеем довольно разношерстную компанию из старых политиков, молодых предпринимателей и неожиданных персон. Хватит бренда и "веса" более опытных коллег, чтобы получить тотальное преимущество в областном и городском советах? Сомнительно. Однако немалый процент голосов, а значит - и кресел в сессионных залах - "слуги" на Кировоградщине точно получат.