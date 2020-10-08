В Украине на должность городского главы претендуют 7 кандидатов - КИУ

Больше всего желающих занять кресло мэра Одессы (23 кандидата), Ужгорода (22 кандидата) и Киева (20 кандидатов)

Больше всего желающих занять кресло мэра Одессы (23 кандидата), Ужгорода (22 кандидата) и Киева (20 кандидатов)

Фото: из открытых источников

На местных выборах 25 октября 2020 года за должность городского главы в среднем будут бороться 7 кандидатов. Всего на должности 370 городских глав зарегистрировано 2814 кандидатов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Меньше всего претендентов на должность городского председателя Тернополя (9 кандидатов), Чернигова (7 кандидатов) и Ивано-Франковская (5 кандидатов)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество кандидатов на должности городских глав зарегистрировано в Луганской области (в среднем 22 кандидата на должность городского главы) и городе Киеве (20 кандидатов на должность городского главы).

В сравнении с очередными местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилась – по 7 человек на одно место (2722 кандидаты на должности 358 городских глав). Однако в отдельных городах можно наблюдать существенную разницу.

Так, в сравнении с последними выборами уменьшилось количество претендентов на должность городского председателя Киева (с 28 до 20 кандидатов), Днепра (с 31 до 17), Одессы (с 42 до 23), Запорожья (с 26 до 10), Чернигова (с 16 до 7). Выросло число претендентов во Львове (с 11 до 17), Харькове (с 11 до 15) и Ровно (с 11 до 16).

Ранее сообщалось, что по результатам последних соцопросов условный 5% барьер на местных выборах преодолевают пять партий.