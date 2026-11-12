00:55  12 ноября
Украинская ведущая попала в ДТП: ее готовят к операции
00:35  12 ноября
В роддоме, где Ирина Федишин потеряла дочь, сделали заявление
07:36  12 ноября
Во Львовской области из окна шестого этажа выпала 14-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2026, 17:48

Переломы 11 ребер и ампутация пальца: на Херсонщине россиянин пытал двух гражданских

12 ноября 2026, 17:48
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области завершили специальное досудебное расследование в отношении командира разведывательного взвода 247-го десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ, подозреваемого в пытках двух гражданских жителей оккупированных Олешек

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, летом 2023 года 33-летний командир находился на левобережье Херсона и вместе с другими российскими военными обеспечивал оккупационный режим. После подрыва Каховской ГЭС оккупанты патрулировали затопленные Олешки на моторной лодке.

Во время одного из таких патрулирований они незаконно задержали двух местных жителей, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях. Мужчин доставили в квартиру на девятом этаже многоэтажки, где содержали в течение 10 дней без достаточного количества пищи и воды и возможности удовлетворять санитарные нужды.

От одного из пленных российский командир требовал информацию о местных волонтерах и своем племяннике. Во время ежедневных допросов мужчину избивали и пытали электрическим током, подсоединяя провода к пальцам. Чтобы усилить боль, под его ноги клали влажную тряпку.

Во время одного из допросов обвиняемый набросил на шею потерпевшего электрический кабель и душил его до потери сознания.

Другого гражданского оккупанты обвинили в фиксации огневых позиций русской армии. От него пытались получить информацию о способах передачи данных Силам обороны Украины. Мужчину систематически избивали и пытали током.

В результате издевательств он получил многочисленные тяжелые травмы: переломы 11 ребер, грудины и челюсти, ушибы легких и ожоги. Из-за отсутствия медицинской помощи раны инфицировались, развилась гангрена. В конце концов мужчине ампутировали палец на руке.

Оба пострадавших были уволены только в конце июня 2023 года.

Российскому военному инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Специальное досудебное расследование проводили следователи УСБУ в Херсонской области при оперативном сопровождении сотрудников ГОР 79 пограничного отряда ГНСУ. Аналитическую помощь оказывала общественная организация OsintFlow.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении еще трем представителям командования Вооруженных сил РФ, причастным к организации ракетного удара по детской больнице " Охматдет " в Киеве 8 июля 2024 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты пытки Херсонская область
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Коррупция на Черновицкой таможне: судить соорганизатора схемы на 290 млн грн
12 ноября 2026, 17:58
В Харькове на мужчину жестоко напали с ножом
12 ноября 2026, 17:55
"Мы ближе к миру как никогда": заявления, умноженные на коррупционные скандалы
12 ноября 2026, 17:40
Бронирование от мобилизации: какие новые правила для бизнеса
12 ноября 2026, 17:25
В Полтаве группа мошенников воровала квартиры у пенсионеров
12 ноября 2026, 17:15
Зеленский заявил об ограничении скорости Starshield над Украиной
12 ноября 2026, 17:12
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
12 ноября 2026, 17:05
Готовил ракетный удар по штабу десантников для ликвидации комбрига: СБУ задержала агента ФСБ
12 ноября 2026, 16:59
В Ивано-Франковске мужчина открыл огонь прямо с балкона
12 ноября 2026, 16:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Николай Княжицкий
Все блоги »