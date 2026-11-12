Переломы 11 ребер и ампутация пальца: на Херсонщине россиянин пытал двух гражданских

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области завершили специальное досудебное расследование в отношении командира разведывательного взвода 247-го десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ, подозреваемого в пытках двух гражданских жителей оккупированных Олешек

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, летом 2023 года 33-летний командир находился на левобережье Херсона и вместе с другими российскими военными обеспечивал оккупационный режим. После подрыва Каховской ГЭС оккупанты патрулировали затопленные Олешки на моторной лодке.

Во время одного из таких патрулирований они незаконно задержали двух местных жителей, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях. Мужчин доставили в квартиру на девятом этаже многоэтажки, где содержали в течение 10 дней без достаточного количества пищи и воды и возможности удовлетворять санитарные нужды.

От одного из пленных российский командир требовал информацию о местных волонтерах и своем племяннике. Во время ежедневных допросов мужчину избивали и пытали электрическим током, подсоединяя провода к пальцам. Чтобы усилить боль, под его ноги клали влажную тряпку.

Во время одного из допросов обвиняемый набросил на шею потерпевшего электрический кабель и душил его до потери сознания.

Другого гражданского оккупанты обвинили в фиксации огневых позиций русской армии. От него пытались получить информацию о способах передачи данных Силам обороны Украины. Мужчину систематически избивали и пытали током.

В результате издевательств он получил многочисленные тяжелые травмы: переломы 11 ребер, грудины и челюсти, ушибы легких и ожоги. Из-за отсутствия медицинской помощи раны инфицировались, развилась гангрена. В конце концов мужчине ампутировали палец на руке.

Оба пострадавших были уволены только в конце июня 2023 года.

Российскому военному инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Специальное досудебное расследование проводили следователи УСБУ в Херсонской области при оперативном сопровождении сотрудников ГОР 79 пограничного отряда ГНСУ. Аналитическую помощь оказывала общественная организация OsintFlow.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении еще трем представителям командования Вооруженных сил РФ, причастным к организации ракетного удара по детской больнице " Охматдет " в Киеве 8 июля 2024 года.