Бронирование от мобилизации: какие новые правила для бизнеса

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Кабинет министров обновил порядок определения предприятий критически важными. Это влияет на процесс бронирования от мобилизации

Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Теперь чтобы предприятие получило статус критически важного, нужно не только соответствовать установленным критериям, но и обосновать важность своей работы для государства и принадлежать к одной из определенных критических сфер. В частности:

90% госорганов уже пересмотрели отраслевые критерии.

Предприятия ТЭК и ОПК должны до 10 ноября привести бронирование в соответствие с квотой 95%.

Для планового продления статуса документы нужно подавать за 2–3 месяца до завершения его действия.

Статус предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, планируется автоматически продлить до 1 февраля 2027 года.

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Напомним, Кабинет министров создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных. Это временный консультативно-совещательный орган. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственные за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критической инфраструктуры.