Коррупция на Черновицкой таможне: судить соорганизатора схемы на 290 млн грн

Фото: НАБУ

В суд был направлен обвинительный акт в отношении соорганизатора преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне и обеспечивала незаконный ввоз товаров с минимизацией таможенных платежей. В результате сделки государству нанесли почти 290 млн гривен ущерба

Об этом сообщило НАБУ, передает RegioNews .

В преступную организацию входили действующие и бывшие чиновники Черновицкой таможни, в частности ее эксначальник, бывший депутат Черновицкого областного совета, а также представители бизнеса.

По данным следствия, участники схемы организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции - одежды, обуви и аксессуаров.

Чтобы избежать уплаты таможенных платежей в полном объеме, грузовики оформляли как пустые или декларировали в них товары прикрытия — ткань, древесно-стружечные плиты и кирпич. Их таможенная стоимость была значительно ниже стоимости фактически ввозимой продукции.

Руководство таможни на основании поддельных документов обеспечивало внеочередной пропуск грузовиков без таможенного досмотра.

После пересечения границы транспорт направлялся в склады, где настоящий товар выгружали для дальнейшей продажи. В грузовики загружали товары прикрытия, которые доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных таможенных платежей.

Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили преступную организацию , занимавшуюся изготовлением и сбытом метамфетамина. Нарколаборатория была обустроена в частном доме. Оборудование и химические компоненты для производства закупали через Интернет и доверенных лиц.