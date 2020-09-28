"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве

Скандал с «зеленым» красным корпусом университета Шевченко создал выдвижению кандидатов от президентской «Слуги народа» особую расцветку и позволил привлечь к этому мероприятию дополнительное внимание. При этом он несколько затмил само событие и отвлек внимание от того, кем же именно «слуги» наполнили свой киевский список.

Скандал с «зеленым» красным корпусом университета Шевченко создал выдвижению кандидатов от президентской «Слуги народа» особую расцветку и позволил привлечь к этому мероприятию дополнительное внимание. При этом он несколько затмил само событие и отвлек внимание от того, кем же именно «слуги» наполнили свой киевский список.

Фото: Facebook

Киев стал продолжением проекта RegioNews , в котором рассказывается о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии.

Итак, кандидат в столичные мэры от ЗеКоманды Ирина Верещук не будет возглавлять отряд "Слуги народа" в Киевсовет, и это стало своеобразной сенсацией. Хотя традиционно именно претенденты на мэрское кресло, как наиболее рейтинговые персонажи, тянут на себе в советы других, менее известных членов команд.

Но в Киеве решили изменить этому принципу, что вызвало вал предположений о природе этого феномена. Впрочем, внятной версии, кроме той, что Верещук с ее вероятными мизерными процентами пытаются дистанцировать от общего реноме партии, которую кандидат-неудачник может потянуть за собой на дно, нету.

Итак, первым номером киевского городского списка президентской политсилы стала жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы - Евгения Кулеба, которая также известна своей волонтерской деятельностью и созданием сквера героев Небесной Сотни в районе Михайловской площади в столице.

Второй номер списка - Михаил Присяжнюк, который является юристом и ведет на канале СТБ шоу семейных драм для домохозяек "Один за всех". Примечательным является тот факт, что в августе Присяжнюк обменялся публичными комплиментами с лидером другой политсилы, которая претендует на места в Киевсовете, - Андреем Пальчевским. Последний даже пригласил Михаила в свою команду, хотя это приглашение прочиталося наблюдателями как некий троллинг со стороны кандидата в мэры.

Известная в прошлом спортсменка Елена Говорова заняла третью позицию в списке. Раньше Говорова специализировалась на прыжках в длину и тройных прыжках и становилась призером Олимпийских игр 2000 года. А сейчас она осваивает искусство возможного в канцелярии президента на посту советника председателя Офиса по вопросам спорта. Собственно, приближенностью к руководителю ОП Андрея Ермака, наверное, и объясняется попадание Елены в столичный список "Слуги народа".

Следующий претендент на депутатство – молодой активист, который работает на очень популярном и прибыльном ныне направлении по борьбе с незаконными застройками - Юрий Федоренко. В его активе даже есть грамота от городского головы Киева Виталия Кличко .

Киевский букинист и антиквар Владислав Трубицын закрывает первую пятерку избирательного списка. Владислав, помимо прочего, является неутомимым защитником киевского книжного рынка "Петровка", который пытаются превратить в более соответствующее духу времени торжище. Став депутатом, он непременно будет добиваться, чтобы рынок и рабочие места для книжных торговцев были сохранены.

Из интересных участников второй пятерки списка можно отметить Звездную Скалецьку, которая отличилась во время своей недолгой каденции на посту министра здравоохранения добровольной изоляцией в санатории на Полтавщине, куда привезли первых эвакуированных из Китая граждан Украины и где местные жители устроили им дикарскую расправу.

Еще одна телевизионщица среди "зеленых" кандидатов - председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии Виктория Бурдукова, которая также является продюсером шоу "Ревизор" и "Страсти за Ревизором". В них, кстати, снимался и один из самых известных нардепов от "Слуги народа" Николай Тищенко. Вероятно, именно ему и его близости с Ермаком Бурдукова и обязана своему месту в десятке.

Кстати, сам Николай также будет фигурировать в кандидатском списке столичных "слуг". Но за пределами проходной части, ведь ему мандат депутата Киевсовета малоинтересен, учитывая наличие нардепского значка. Между тем, своим участием в избирательном списке Тищенко может добавить избирательным соревнованием яркости и "перчинки", если устроит какой-то перформанс типа танцевания задницей в салоне машины.