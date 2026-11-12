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12 ноября 2026, 18:34

ДТП в Ровенской области: ВАЗ протаранил забор и дерево

12 ноября 2026, 18:34
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Фото: полиция Ровенской области
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В селе Переброды Дубровицкой общины Ровенской области произошло ДТП, в результате которого тяжело травмировались двое мужчин. 34-летний водитель госпитализирован в коме, а его 29-летний пассажир получил перелом костей черепа

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 11 ноября около 16:15. По предварительным данным следствия, 34-летний местный житель управлял автомобилем ВАЗ и на перекрестке равнозначных дорог не справился с управлением.

Сначала автомобиль выехал на левую обочину и врезался в деревянный забор частного хозяйства. Протаранив забор, машина заехала во двор, где столкнулась с деревом.

Водителя легковушки в состоянии комы доставили в больницу. Его 29-летний пассажир, также житель этого села, получил перелом костей черепа, сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

У водителя отобрали биологические образцы, чтобы установить, находился ли он в состоянии опьянения.

Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми . Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.

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