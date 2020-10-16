"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині

Хмельницька обласна організація партії «Слуга народу» на виборах до облради зробила ставку на бізнесменів – саме представники цієї когорти, переважно, є першими номерами територіальних списків партії. Але серед списочників-лідерів є й обов’язковий головлікар. А також малопомітний доцент університету, який за сумісництвом також є чоловіком народної депутатки

Хмельницька обласна організація партії «Слуга народу» на виборах до облради зробила ставку на бізнесменів – саме представники цієї когорти, переважно, є першими номерами територіальних списків партії. Але серед списочників-лідерів є й обов’язковий головлікар. А також малопомітний доцент університету, який за сумісництвом також є чоловіком народної депутатки

RegioNews продовжує досліджувати виборчі списки владної партії по регіонах. На черзі – Хмельниччина.

Звичка орієнтуватись на перші номери партійних списків при дослідженні їх якості на цих виборах, як відомо, себе не виправдовує, оскільки партії наповнюють першу десятку людьми без неприємного шлейфу: вчителями, науковцями, лікарями. Але реальних кандидатів, які у територіальних списках стануть першими номерами і майже гарантовано пройдуть у раду, в єдиному списку треба шукати в непримітних його частинах.

На Хмельниччині чітко проглядається орієнтованість партійних босів "СН" на грошових мішків, яким віддали прохідні місця в округах. Адже шестеро з восьми перших номерів територіальних списків "Слуги народу" на Хмельниччині – є представниками бізнесу. Переважно – аграрного.

Очолює єдиний список нардеп від "Слуги народу" Сергій Мандзій, який балотувався до Верховної Ради 136-м номером і отримав мандат в грудні 2019 року, коли склав депутатські повноваження нинішній керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков. Мандзій - доволі відомий у Хмельницькому політичний діяч, адже кілька скликань поспіль обирався депутатом міськради обласного центру від різних партій. А у 2015-му навіть балотувався на посаду хмельницького мера, щоправда, невдало. Мандзій сам є бізнесменом і опосередкованим власником кількох підприємств. Він вкладається, зокрема, у будівництво та маршрутковий бізнес.

Першим номером серед "зелених" кандидатів у територіальному виборчому окрузі №1 Хмельниччини є Володимир Копанчук – доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Копанчук, який скромно представився доцентом університету, раніше працював у прокуратурі і окрім цього має дружину-нардепа, що перемогла в 189-му виборчому окрузі на Хмельниччині. А також – доволі успішний бізнес у кількох сферах діяльності, включаючи енергетику. Його дружина перед тим, як стати народною обраницею, рахувалася бенефіціаром більше десятка компаній, у власності яких є піщані кар’єри і кар’єри з видобутку вапняку, об’єкти малої гідроенергетики, сільськогосподарські угіддя та інші привабливі активи.

Перше місце у списку в територіальному окрузі №2 керівники партійної організації "Слуги народу" віддали Сергію Вавринчуку, який у передвиборчий анкеті також проявив скромність і зазначив, що працює фізичною особою – підприємцем. Але Вавринчук є знаним у Хмельницькому чиновником зі сфери захисту екології, адже він багато років пропрацював на керівних посадах у місцевій ОДА. А пару останніх років керував Державною агенцією з управління зоною відчуження. Родина Вавринчука також володіє багатьма цікавими активами, в тому числі у сфері нерухомості.

В третьому територіальному окрузі області список "слуг" очолює Сергій Зозуля, заступник генерального директора ТОВ "Волочиськ-Агро". Зозуля разом з родиною є власником сільськогосподарських угідь на Хмельниччині, займається також тваринництвом. Фірма, в якій працює кандидат, входить до складу потужного аграрного холдингу "Астарта" з доволі потужним земельним банком. Сергій Зозуля окрім цього є чинним депутатом Хмельницької облради від Аграрної партії України.

У 4-му ТВО першим номером "зелених" кандидатів йде Михайло Демчишен - директор, як зазначено в його анкеті, ТОВ "Клуб мисливців Поділля". Підприємство користується великими мисливськими угіддями, але, схоже, є швидше хобі, аніж основним видом діяльності Демчишена. За даними реєстрів його прізвище фігурує у ряді інших фірм: він значився головою наглядової ради ПАТ "Старокостятинівський спеціалізований кар’єр", засновником житлово-будівельного кооперативу "Щасливий", яке тримає у суборенді землю площею 1,74 га у Хмельницькому, тощо. Також прізвище Демчишена згадується в якості власника компанії-підрядника, що займається будівництвом доріг на Хмельниччині.

Наступний лідер списку, в ТВО №5, Володимир Романюк, схоже, пов’язаний з попереднім кандидатом, адже є головою правління ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр", де мав посаду і Демчишен.

А от перший номер серед "слуг" в територіальному виборчому окрузі №6 Оксана Бочкарьова, судячи з усього, - єдина в досліджуваній групі кандидатів, котра не має стосунку до видобутку корисних копалин, будівництва та аграрної сфери. Адже Оксана Валеріївна працює директором Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Але з будівництвом, як виявилося, вона також пов’язана, хоч і дещо специфічним чином. В 2019 році, коли директорка госпіталю балотувалася від "Слуги народу" по 188-му виборчому округу, спливла інформація про наявність щодо неї кримінального провадження щодо привласнення коштів, які було виділено з бюджету на виконання робіт із реконструкції системи стічних вод ввіреного їй закладу. А ще однією "перчинкою" в біографії Оксани Валеріївни є те, що вона – дружина Сергія Вавринчука, кандидата від "СН" у Хмельницькому ТВО №2, про якого ми згадували вище.

В ТВО №7 "зелений" список очолив чинний голова Кам’янець-Подільської РДА Анатолій Бернашевський, який також є вихідцем з бізнесу – в його активі, зокрема, підприємство "Дворянські ковбаси".

Нарешті, в останньому, восьмому, територіальному окрузі Хмельниччини від "слуг" першим номером йде ще один аграрний бізнесмен Володимир Присяжний. Він є директором ПП "Україна Агро-2С". Присяжний перейшов в "Слугу народу" з Радикальної партії Олега Ляшка, від якої він нині є депутатом Хмельницької облради.

Місцеві експерти говорять, що весь цей сімейно-політичний підряд, який йде першими номерами від президентської партії, значною мірою є командою славнозвісного "господаря" Хмельниччини Олександра Гереги. А Герега, як відомо, має тісні стосунки з Банковою, частина яких випливла на публіку під час так званого гуманітарного рейсу з Китаю, котрий зустрічав особисто президент Володимир Зеленський і який виявився більшою частиною комерційним замовленням для мережі "Епіцентр". Герега планує й надалі укріплювати свої позиції на Хмельниччині, а тому зацікавлений у тому, аби якнайбільше своїх людей просунути у списки партій, що мають шанси потрапити в тутешню обласну владу.