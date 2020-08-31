"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині

Із херсонських кандидатів на прийдешніх місцевих виборах від партії влади презентували лише дев’ятьох - чи-то найбільш впливових, чи-то тих, кого якщо й можна критикувати, то хіба що за «іншопартійне минуле»

Із херсонських кандидатів на прийдешніх місцевих виборах від партії влади презентували лише дев’ятьох - чи-то найбільш впливових, чи-то тих, кого якщо й можна критикувати, то хіба що за «іншопартійне минуле»

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Херсонщина.

Презентація та її критика

У Херсоні презентація "ЗеКоманди" на місцевих виборах не обійшлася без скандалу. Вона відбулася на території державного підприємства "Палада" (входить до структури "Укроборонпрому") у присутності президента Володимира Зеленського, який здійснював робочий візит в область. Територія була прикрашена банерами з логотипом "Зе! місцеві", і "опахала" з таким написом тримали у руках учасники заходу (їх розмітили під немилосердним херсонським сонцем – без навісу), який чомусь назвали презентацією Стратегії розвитку регіону. Хоча насправді то була політична акція партії влади напередодні виборів. Тому відразу дві моніторингові громадські організації – Комітет виборців України та громадянська мережа "Опора" - звернули увагу на порушення.

Зокрема, в "Опорі" відзначили, що презентація Стратегії розвитку області, яка відбулася під час робочої поїздки президента на Херсонщину, супроводжувалася символікою, кольори якої схожі на символіку політичної партії "Слуга народу" з відповідним слоганом "Зе! місцеві". Тож такі дії мають ознаки використанні адміністративного ресурсу в розумінні міжнародних виборчих стандартів. "Президент України використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу" - так оцінили подібні дійства в КВУ й також додали, що це є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, такі дії мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом. До слова, у середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. гривень. Утім, Зеленський "перевів" тему використання робочих поїздок для агітації в іншу площину: мовляв, яка там агітація, він працює на державу й вирішує багато питань – як от недобудова мостового переходу у Херсоні чи державний контракт для заводу "Палада".

Що стосується кандидатів на прийдешніх місцевих виборах від партії влади, то на Херсонщині представили лише дев’ятьох - чи-то найбільш впливових, чи-то тих, кого якщо й можна критикувати, то хіба що за "іншопартійне минуле". Але саме за цю команду Зеленський, як він підкреслив на презентації, буде тримати кулаки. І вже ніхто не згадував анонсований колишнім куратором області від партії влади Олександром Дубінським та головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим праймеріз кандидатів.

"Перша порція кандидатів від "Слуги народу" свідчить про певні організаційні проблеми з рекрутингом до лав цієї найбільш популярної на сьогодні партії в регіоні. Вони, можливо, пов'язані з двома факторами. Перший - керівництво не хоче демонструвати широкому загалу певних політиків, які підуть від неї на виборах. Причина - можлива критика з боку громадськості може примусити переграти ситуацію. Друга причина - можливий високий рівень конкуренції за місце. З дев'яти кандидатів на посаду міських голів широкому загалу показали лише п'ятьох (невідомими залишилися кандидати на посаду Каховського, Бериславського, Олешківського та Таврійського міських голів)", - коментує голова облорганізації КВУ Дементій Білий.

Як підкреслив експерт, абсолютна більшість з кандидатів мають, скажімо так, досить довгий попередній досвід керівництва від імені найрізноманітніших партій. Й це є найбільш ризикованим ходом партійних менеджерів, бо невідомо, як сприйме таке новаторство електорат "зеленої" партії. Він нагадав, що найбільша електоральна група "Слуги народу" - це молодь з 18 до 29 років (38,5%) та люди 30 - 39 років (27,5%), які критично налаштовані до недавнього минулого. Але з 64-х можливих кандидатів у депутати Херсонської облради була показані світові навіть не перша п'ятірка, а лише троє. І жодного кандидата, хоча б першого номеру у п'ять районних рад не було.

Зрештою, у презентованій команді - лише одна жінка. На це, до речі, звернув увагу і президент під час презентації. "Я бачу тільки одну жінку – це несправедливо", - сказав Зеленський. Треба зазначити, що гендерний баланс передбачає й законодавство.

Два головних обличчя

Зі сцени мали можливість оприлюднити власні меседжі два "зелених" претенденти з дев’яти: кандидат у депутати Xepcoнcькoї oблpaди й очільник oблopгaнiзaцiї пapтiї "Cлугa нapoду" Юpiй Coбoлeвcький та висуванець на посаду міського голови Херсона Юрій Кирилов, який працює ректором Херсонського аграрно-економічного університету.

На фото: Юрій Соболевський (за трибуною)

Юpiй Coбoлeвcький - адвокат, був керівником обласного виборчого штабу Зеленського під час президентської кампанії 2019 року. Після виборів працював у Кропивницькому - ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь призначив його своїм радником. Той самий Балонь, якого підозрюють у хабарництві та якого 27 червня 2020 року Зеленський звільнив з посади. А Соболевський "вискочив з того потяга" трохи раніше - він 10 червня 2020 року очолив Херсонський oблacний осередок "Cлуги нapoду". Треба зазначити, що несподіваною була його поява на початку серпня в аеропорту "Херсон" на церемонії відновлення авіарейсу однієї з авіакомпаній. Він не лише з’явився серед почесних гостей, але навіть виступив на урочистості, до якої мав таке саме відношення, як до запуску ракети Ілона Маска.

На фото: Юрій Кирилов (на передньому плані)

Юрій Кирилов став ректором Херсонського аграрного університету у квітні 2017 року, коли йому було лише 36 років. Депутат Херсонської міської ради – висувався від БПП, був членом фракції "Солідарність", яку покинув на початку червня 2020 року. Якраз тоді з’явилися чутки щодо його можливого висування на посаду мера від партії влади. Його критикують за те, що він ігнорує сесії міськради. Місцеві відділення КВУ за результатами моніторингу роботи депутатів місцевих рад колись навіть пропонувало БПП відкликати Кирилова за пропуски пленарних засідань сесій.

Цікаво, що ще на початку карантину херсонський губернатор Гусєв і тодішній куратор області від "Слуги народу" нардеп Дубінський оголосили про початок праймеріз – відкритого відбору кандидатів від партії на місцевих виборах, зокрема, там мали обирати і кандидата на посаду міського голови Херсона. З того часу багато що змінилося – і Дубінський більше не куратор, і ідея з праймеріз "здулася". Проте, як пишуть у соцмережах активісти президентської партії, Кирилов як партійний висуванець в херсонські мери був обраний з десятка інших. Тобто внутріпартійний відбір таки відбувся, просто він не був публічним.

Решта "зелених" кандидатів

Ще одним презентованим кандидатом у депутати Xepcoнcькoї облради виявився Oлeкcaндp Caмoйлeнкo, котрий з травня 2018 року працював директором Центрального ринку, "виходець" з міліції. У ЗМІ повідомляли, що він є креатурою першого помічника президента України Сергія Шефіра. Кандидатуру Самойленка 12 серпня погодили на засіданні уряду на посаду заступника голови Херсонської ОДА. Перед цим, за інформацією ЗМІ, його призначили радником губернатора Гусєва. Фігура Самойленка для експертів маловідома - геть нерозкручений у медійних колах та не є громадським активістом.

На фото: Володимир Коваленко

Також серед "ЗеКандидатів" у топі – Boлoдимиp Koвaлeнкo. У жовтні 2015 року він був втретє обраний міським головою Нової Каховки. Тепер має шанс знову стати мером цього міста - вже як креатура "слуг нapoду". Коваленко від квітня 2002 року був секретарем Новокаховської міськради, а у 2005-му став виконував обов’язки мера. На виборах-2006 року його обрали міським головою Нової Каховки від "Нашої України", але переобирався Коваленко на цю посаду вже як самовисуванець, хоча й був членом Партії регіонів та брав участь у партійних заходах "біло-блакитних". У 2015 році мав балотуватися від БПП і навіть був на партз’їзді, але останньої миті вдруге поспіль пішов як самовисуванець.

Ексмер Голої Пристані Aнaтoлiй Нeгpa – "зелений" кaндидaт нa пocaду гoлoви Гoлoпpиcтaнcькoї OTГ. Мером цього міста він був з 1998 року по 2015-й. У його біографії - висування на посаду мера від Партії регіонів (вдале) та від БПП – програв нинішньому міському голові, представнику "Батьківщини" Олександру Бабичу. Після програшу він займався активною громадською роботою, став регіональним консультантом з юридичних питань Асоціації міст України в Херсонській області.

Biктop Плoxушкo – кaндидaт нa пocaду очільника Гeнiчecької ОТГ, гoлoвa Щacливцeвcькoї ciльради, був обраний як позапартійний. Щасливцевська громада довго доводила, що принцип "одна громада – один район" для них не підходить. Тут хотіли створили окрему ОТГ – на Арабатській Стрілці. Влада на такий варіант не погодилася, пояснюючи це, перш за все, близькістю до окупованого Криму. Щасливцевський сільський голова, коли йому натякали на можливість очолити велику районну ОТГ, раніше пояснював, що йдеться не про його працевлаштування, а про перспективу розвитку громади. Ймовірно, погодившись на велику ОТГ, він "виторгував" певні преференції або чітко зрозумів, що на будь-яких перспективах ОТГ на Арабатській Стрілці вже поставлено хрест.

Менше відомі три інших члени команди "Зе! Херсонщини". На посаду голови Скадовської ОТГ претендує Олександр Касьяненко. На місцевих виборах у 2015 році балотувався у Скадовську міськраду від "Батьківщини", проте вибори програв. Він - член виконавчого комітету Скадовської міської ради та гoлoва пpaвлiння Cкaдoвcькoгo paйoннoгo cпoживчoгo товариства. Прикметно, що раніше цим товариством керував вже згаданий раніше Oлeкcaндp Caмoйлeнкo.

Ще одного члена команди Зеленського з 2018 року, голову ОСББ та військового льотчика запасу Юрія Кузьміна представили як висуванця в депутати Херсонської міськради. Але на минулих місцевих виборах-2015 він йшов до Дніпровської районної в місті Херсон ради від БПП "Солідарність". Депутатом не обрався, але став помічником депутатки Херсонської міськради від Радикальної партії Оксани Д’якової, яка тепер теж - із "слугами народу".

Єдина людина, яку можна назвати "новим обличчям" від "ЗеКоманди", - Оксана Паламарчук, котру президентська політсила висуває в депутати Херсонської облради. Саме та, на яку звернув увагу Зеленський через гендерний "перекіс". Поки відоме лише її місце роботи – вона є директоркою комунальної установи "Медичний пансіонат "Медик" Херсонської обласної ради. Власне, наразі не дуже зрозуміло, чому на ній зупинили око представники партії влади. Втім, як підсумовують експерти, представлена у Херсоні "дев’ятка" - це історія про вже відпрацьованих кандидатів з важким бекграундом або про маловідомих людей.