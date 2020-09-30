"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині

Партія «Слуга народу» вступає у виборчу боротьбу з чинною владою міста Тернополя з не надто райдужними очікуваннями: діючого мера Сергія Надала, за вимірами соціологів, підтримує мало не дві третини активних виборців міста. Натомість представнику партії президента на старті кампанії «давали» не більше 7%

Партія «Слуга народу» вступає у виборчу боротьбу з чинною владою міста Тернополя з не надто райдужними очікуваннями: діючого мера Сергія Надала, за вимірами соціологів, підтримує мало не дві третини активних виборців міста. Натомість представнику партії президента на старті кампанії «давали» не більше 7%

Тернопільська область продовжує проєкт RegioNews, в якому розповідається, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії.

Щоби якось врівноважити шанси і спробувати запустити "зелену" торпеду у другий тур мерських виборів у Тернополі, на Банковій вирішили висунути кандидатом шоумена з кварталівської обойми, чиє обличчя є найбільш упізнаваним з усієї когорти потенційних претендентів на мерське крісло, хто міг би стати флагманом тернопільської ЗеКоманди.

"Кум Вітя" – кандидат у мери

Отже, кандидатом на посаду міського голови Тернополя минулого тижня місцева організація президентської партії висунула актора Віктора Гевка, якого любителі гумористичних телешоу знають переважно за роллю кума Віті з серіалу "Одного разу під Полтавою". Плюс за його плечима – старший брат Володимир Гевко, який торік обрався нардепом на місцевому мажоритарному окрузі №167 з центром у Чорткові, а нині очолює тернопільський обласний осередок партії "Слуга народу".

Втім, Гевко також знаний в місті як конферансьє та тамада, чиї послуги користуються попитом і добре оплачуються. Тож медійне обличчя Гевка неодмінно зіграє в плюс як на виборах мера, так і при обранні депутатів міськради Тернополя, облради та інших об’єднаних територіальних громад області. Залишається тільки питання, наскільки великим виявиться цей "плюс" і чи вистачить його, аби втягнути Гевка у другий тур. Якщо, звісно, Сергій Надал не переможе ще у першому.

Передвиборча риторика Гевка та його команди тим часом відтворює традиційну для "зелених" кандидатів програму з будівництва "нью-васюків". Шоумен-претендент на перше місце у своєму плані з побудови Нью-Тернополя ставить розвиток туризму, завдяки якому планує залучити сонми туристів з тугими гаманцями. І така розстановка прерогатив не є дивною, оскільки окрім шоубізнесу Гевко є бенефіціаром туристичної агенції "Фантастік Тревел".

"Ми займемося тим, до чого раніше не було належної уваги – промоцією та піаром міста Тернополя як туристичного міста. Потрібно залучити інвесторів, які створять у місті додаткові туристичні якорі. Надати бізнесу привабливі та комфортні умови для розбудови туристичної інфраструктури. Все це дозволить забезпечити потік туристів у Тернопіль, дозволить наповнити бюджет і взагалі підніме рівень прибутків та доходу тернополян", - такий нехитрий рецепт щасливого майбутнього міста озвучив кандидат від "Слуги народу" на представленні команди кандидатів.

Будівничі "зеленого майбутнього"

На фото: Володимир Труш

Першим номером команди "Слуги народу" у Тернополі під час презентації було названо очільника області Володимира Труша. Він, ймовірно, буде лідером списку кандидатів до Тернопільської облради.

Окрім Труша та Гевка в списках ми побачимо докториню економічних наук Оксану Вівчар, яку в партії позиціонують як знавця місцевих фінансів і способів використання бюджетних коштів. А також адвоката Ігоря Жмінку, який у 2019-му керував виборчим штабом Володимира Зеленського на Тернопільщині, керував обласною організацією партії і навіть вважався реальним кандидатом на посаду лави ОДА влітку минулого року. Але з цим не склалося, та й з керівництва парторганізацією Жмінку незабаром "попросили". Тепер він спробує свої сили на місцевих виборах.

Обов’язковий лікар у будь-якому списку "Слуги народу" - Володимир Семерез, засновник і головний лікар "Лікувально-діагностичного центру "Мій лікар", завідувач хірургічним відділенням поліклініки №1. Балотуватиметься до Тернопільської міськради. А лікарем обласного списку "слуг" стане очільник Кременецької районної комунальної лікарні Павло Кісіль.

"Гаманець" тернопільської ЗеКоманди, голова обласного виборчого штабу партії Ярослав Захарків водночас є заступником начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг у Тернопільській області. І таке поєднання, з огляду на масштабне "Велике будівництво", дозволяє нам скласти уявлення про Захарківа як про одного з найвпливовіших персонажів в тернопільські команді "Слуги народу".

Загалом тернопільські списки, принаймні оприлюднена на сьогодні їх частина, є зразком "чистоти" претендентів – мало на кого з них є бодай на дрібку якісний компромат. Щоправда, це не убезпечує виборців від проявлення у майбутньому в радах Тернопільщини своїх іванісових та юрченків.

Тим часом, соціологічні дослідження запевняють, що навіть без першого крісла в тернопільській мерії "слуги" зможуть сформувати свої загони в радах. Принаймні третє місце, після досі популярної тут "Свободи" та традиційно впливової на Галичині "Європейської солідарності", соціологи "слугам" обіцяють. Цього буде замало, аби нав’язати "старшим товаришам" свою гру, але каламутити воду сподвижникам Зеленського інколи вдаватиметься.