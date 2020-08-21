"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі

Діючий голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін відмовився від участі у виборах мера, тому партійні лідери «Слуги народу» зробили ставку на людину Богуслаєва

Діючий голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін відмовився від участі у виборах мера, тому партійні лідери «Слуги народу» зробили ставку на людину Богуслаєва

RegioNews продовжує проєкт, в якому буде розповідати про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії.

У другій серії нашого циклу - представники Запорізького обласного осередку "Слуги народу". 19 серпня тут назвали імена потенційних кандидатів на посади депутатів в Запорізькі обласну та міську раду та у мери Запоріжжя. Презентувати їх приїхав особисто президент Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що сама робоча поїздка голови держави до міста козацької слави завершилася невеличкими скандалами та обуренням містян у соцмережах. По-перше, його візит апріорі був трохи дивним: Зеленський не провів жодних нарад, а перебування президента в Запоріжжі звелося лише до відвідування національного заповідника "Хортиця", спілкування з ветеранами та "ревізії" будівництва запорізьких мостів. Основною ж подією де-факто стала саме презентація "зелених" кандидатів на вибори. І все це дійство проходило під партійними прапорами "Слуги народу" та за гроші платників податків.

Другий момент – вперше за багато років акредитація місцевих ЗМІ була вибірковою. Так, на захід не потрапили журналісти з пулу діючого мера Запоріжжя Володимира Буряка та ті, хто відкрито підтримує п’ятого президента України Петра Порошенка. За офіціальною версією департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА, так трапилось через те, що акредитацію проводив Офіс президента, а не місцеві чиновники, як було раніше. І хоча в обладміністрації перед журналістами вибачились, осад все ж лишився. Бо навіть при Януковичі такого не було, і на офіційні заходи за участю перших осіб держави пускали всіх.

На фото: кандидати від ЗеКоманди

Але повернемось до істинної мети візиту Зеленського, під час якого презентувалися кандидати від ЗеКоманди на посаду міського голови та до обласної і міської рад.

Отже, почнемо із "зеленого" висуванця в крісло мера Запоріжжя Віталія Тишечка. Він - така собі темна конячка, діючий депутат Запорізької міськради від партії "Нова політика", кілька місяців тому був призначений запорізьким віцегубернатором. Сам по собі Тишечко у цьому політичному розкладі – персона дуже цікава. Перш за все, тому, що вважається дуже близьким до відомого запорізького "червоного директора", недавнього власника заводу "Мотор Січ" та народного депутата кількох скликань В'ячеслава Богуслаєва. Того самого Богуслаєва, який продав стратегічне підприємство китайцям, а держава тепер намагається оскаржити рішення про продаж і фактично націоналізувати підприємство. То ж поява Тишечка у "Слузі народу" стала такою собі несподіванкою.

На фото: Віталій Тишечко

Тим часом інсайдери RegioNews у запорізькому політикумі запевняють: тут немає нічого дивного. Мовляв, те, що саме Тишечко піде на вибори, було очевидним. По-перше, він реально може скласти конкуренцію чинному меру Буряку, який поки що має дуже хороші рейтинги. По-друге, саме Богуслаєв погодився взяти на себе фінансування кампанії свого колишнього співробітника (Віталій Тишечко довгий час працював в структурах Богуслаєва), а також фінансово допомогти всьому запорізькому осередку партії "Слуга народу", який відчуває в цьому велику потребу. В свою чергу Богуслаєв нібито отримав гарантії того, що в разі перемоги Тишечко йому будуть надані певні преференції. Які саме, RegioNews розповість у наступних матеріалах.

Голова ОДА Віталій Боговін йде першим номером у списку партії "Слуга народу" в облраду. Це – відомий запорізьких фермер, який обійняв посаду голови ОДА не так вже й давно. За нашими даними, саме Боговін мав йти на вибори мера Запоріжжя, проте останньої миті передумав. Кажуть, відмовили в участі у мерській гонці його радники з політичних питань. Аргументація банальна і проста: Боговін з Буряком працювали б на одному електоральному полі, вони приблизно одного віку, обидва - "міцні господарники", обидва зробили себе "з нуля". Тобто – майже однакові, але у Буряка - більша впізнаваність та рейтинги, тож Боговін мав всі шанси програти.

На фото: Віталій Боговін

Олександр Машинський йде третім в списку запорізької команди "Слуги народу" на місцевих виборах. Нині він – депутат Запорізької облради, свого часу пройшов від "Європейської солідарності" Сам живе і працює у фактично прифронтовому Більмацькому районі (раніше – Куйбишевський), займається бізнесом. Слід зазначити, що в цьому районі фірми, афільовані з паном Боговіним, мають тисячі гектарів землі. До речі, згідно з декларацією пана Машинського, він є гривневим мільйонером.

Юрій Капустянський, який також опинився у партійному списку "слуг", теж займається підприємницькою діяльністю. Проте роботу з дебітами-кредітами пан кандидат успішно поєднує з політичною діяльністю, бо є головою обласного виборчого штабу "Слуги народу" на Запоріжжі. На парламентських виборах 2019 року балотувався до Верховної Ради за списками "слуг", але мандат так і не отримав.

На фото: Віктор Тлеуш

У списку "зелених" кандидатів є й кілька перебіжчиків. Так, балотуватися від президентської політсили буде колишній член "Самопомочі" Віктор Тлеуш, людина - широко відома у вузьких колах. Окрім того, що є директором місцевого запорізького інтернату, він був помічником заступника голови облради Владислава Марченка, який постійно потрапляв у скандали – то його звинувачували у відмиванні грошей на будівництві шкільних стадіонів, то називав дівчат, що носять короткі спідниці, шльондрами, то публічно принижував журналістів у соцмережах.

На фото: Дмитро Гладкий

Ще один так званий перебіжчик – юрист Дмитро Гладкий. Був членом і активістом УКРОПу, проте в якийсь момент вирішив змінити свої політичні вподобання та перейти на бік "зелених". Балотувався до Верховної Ради, але програв мастодонту місцевої політики – ексмеру Мелітополя Сергію Міньку.

В "зеленому" списку є також місцеві лікарі, вчителі та активісти, однак їхні прізвища, м’яко кажучи, не настільки відомі, щоб вони мали гарні шанси виграти якісь вибори. Втім, єдине, на що лишається сподіватись всім цим людям – це рейтинги "Слуги народу", які ще не остаточно просіли.