"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині

До виборів залишається все менше часу, тому навіть така публічно закрита структура, як партія «Слуга народу», хоч-не-хоч та показує електорату своїх кандидатів. У Миколаєві, як і в деяких інших містах України, представлення «слуг» дивним чином збіглося з приїздом в область президента Володимира Зеленського

До виборів залишається все менше часу, тому навіть така публічно закрита структура, як партія «Слуга народу», хоч-не-хоч та показує електорату своїх кандидатів. У Миколаєві, як і в деяких інших містах України, представлення «слуг» дивним чином збіглося з приїздом в область президента Володимира Зеленського

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Миколаївщина.

Зазначимо, що ЗМІ ставили питання представникам "зеленої" влади про майбутніх кандидатів на місцевих виборах уже давно. Та якщо миколаївський губернатор Олександр Стаднік за майже рік роботи так і не провів жодної пресконференції, то той же лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія карти розкривати не хотів до кінця. І недивно, адже прогнозовані місця у миколаївському списку партії влади отримали буквально два-три кандидати. Інші ж – або ноунейми для виборців, або перебіжчики. Словом, здивувати таки вдалося.

Тетяна Домбровська

На фото: Тетяна Домбровська

Ця кандидатка в мери Миколаєва - єдина персоналія, яка була прогнозована заздалегідь. Як відомо, загальнонаціональну популярність вона отримала після курйозу із головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, який назвав її "вогонь-бабою" (чомусь всі гадають, що "корабельна сосна" - також вона, проте це не так) і заявив, що президент від неї "всі айкоси випалить".

Однак у місцевих широтах Домбровська почала кампанію заздалегідь, запустивши власний проект "Туристичний Миколаїв". Вона кілька місяців випускала відео про різні родзинки міста. Все це супроводжувалося активними вливаннями в рекламу: листівки по під’їздах, борди, таргетинг у соцмережах. Все для того, щоб містяни звикли до її обличчя, і коли треба – проголосували.

"Хто це така? Чому саме вона?" - почала свій виступ Домбровська, коли її офіційно представили в якості кандидатки в мери від "слуг". Розповідаємо.

Засновниця громадської організації "Майбутнє Миколаєва", бізнесвумен. Прізвище її трагічно загиблого у 2016 році чоловіка пов’язують зі клінінговою компанією, з якою влада нинішнього мера Олександра Сєнкевича часто укладала контракти на прибирання вулиць від бруду та снігу. Ну, а жителі роботу компанії часто критикували. Сама ж Домбровська будь-які зв’язки з нею зараз заперечує.

На питання журналістів про потенційних конкурентів відповіла, що їх немає, адже "так, як вона любить це місто, ніхто інший не любить". Також на пресконференціях уже після висування її в кандидати часто говорить "коли стану мером", а не "якщо". Доволі самовпевнено.

Олександр Розумний

На фото: Олександр Розумний

Певно, один із найперших волонтерів від "ЗеКоманди" у Миколаєві. Саме він першим публікував фото штабу "Слуги народу", який почав працювати у місті перед президентськими виборами. Далі також брав активну участь і в парламентських виборах як волонтер, проте амбіції були інші. Саме з ними і був пов’язаний скандал після виборів.

Колишні волонтери штабу розповідали, що після президентських виборів з їхньою думкою ніхто і не збирався рахуватись, тому на парламентські вибори місця уже начебто продавались. Відмічається, що сам Розумний дуже хотів балотуватись по мажоритарці, але місця вже були зайняті (або, як кажуть "злі язики", куплені). Та горював з цього приводу він не довго та вже зовсім скоро став помічником нардепа від "Слуги народу" Олександра Гайду, обраного у миколаївському мажоритарному окрузі №128.

Іван Кухта

На фото: Іван Кухта

Перебіжчик. Зараз депутат обласної ради, до якої потрапив як кандидат від БПП "Солідарність", був головою однойменної фракції. Пізніше його навіть призначили першим заступником голови облради. Та у 2018 році вирішив покинути політичну силу, заявивши, що "не припинив підтримувати політику президента" (тоді ще Порошенка).

Цікаво, що у 2017 році bihus.декларації писали, що активи Кухти в 10 разів перевищували його доходи. Керує ТОВ "КІВ-ТРАНС", яке займається перевезенням та оптовою торгівлею зерна.

Після зміни влади у країні і призначення нового голови ОДА Стадніка став одним із головних його соратників. Входив до так званої депутатської "групи Стадніка", котра мала першим ділом зняти голову облради Вікторію Москаленко зі своєї посади через те, що та колись назвала Зеленського "малоросом". Сам Кухта, як вважалось, дуже хотів посісти її місце. Та план провалився, тож голова облради – досі Москаленко. Проте відданість Кухти, схоже, не забули і віддали йому місце у списку.

Микола Капацина

На фото: Микола Капацина

Син відомого бізнесмена Василя Капацини. Уже довгий час займається бізнесом разом із батьком, є засновником, керівником чи бенефіціаром більш ніж 20 компаній. Також займається меценатською діяльністю. Одна із його компаній "*8 Причал" реконструювала однойменне місце біля річки в центрі міста, яке нині - ледь не найпопулярніша локація для відпочинку. Саме там Зеленський і представляв кандидатів.

Цікаво, що у кінці 2018 року компанія його батька купила за 122 млн грн збанкрутілий суднобудівний завод "Океан", який довгий час не працював і мав мільйонні борги перед суднобудівниками. Дуже скоро борги були погашені, а на заводі навіть відновилась робота: повернулись біля 700 працівників, почали надходити замовлення з Європи. Та несподівано на початку 2020 року Генпрокуратура наклала арешт на майно заводу, а нардепка-вигнаниця від "слуг" Анна Скороход почала писати, що його пиляють на металобрухт.

В результаті кілька міжнародних контрактів було втрачено. Капацини коментували цей вчинок уже нової влади з неприхованими злістю та відчаєм, критикуючи тодішнього генпрокурора Руслана Рябошапку та його наступницю Ірину Венедіктову. Також діставалось і нардепам від Миколаївщини, які довгий час відмовчувались. Арешт вдалось зняти лише після того, як голова фракції СН Арахамія приїхав сам на завод та привіз із собою депутатів, котрі на власні очі побачили реальні справи на підприємстві.

Певно, саме тоді містки від Капацин до "ЗеКоманди" й були прокладені, і тепер Микола Капацина має на Миколаївщині №5 у загальному передвиборчому списку.

Віталій Кім

На фото: Віталій Кім

Ще один бізнесмен та ще один волонтер "ЗеКоманди", котрий працював із "слугами" ще на попередніх виборах. Тепер же Кім є головою обласного виборчого штабу "Слуги народу". Він є засновником групи девелоперських компаній, діяльність яких спрямована на будівництво житла, а також членом громадської організації "МрійДій", до якої входять підприємці міста.

Цікаво, що після першого візиту Зеленського на Миколаївщину, коли він назвав місто "бандитським" і попросив у громади запропонувати кандидатів на посаду голови ОДА, "МрійДій" висували в тому числі й Кіма на вакантну посаду. Проте тоді в Офісі президента цю пропозицію проігнорували.

Також відомо, що в разі обрання на прийдешніх виборах Кім планує очолити фракцію "Слуга народу" у Миколаївській міській раді.

Інші

Скажу чесно, навіть описані вище персоналії не є дуже відомими й упізнаваними для пересічного жителя міста чи області. Та далі підуть прізвища, які дуже нечасто зустрінеш навіть у ЗМІ.

Кандидатка економічних наук, голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація фінансових компаній" Ганна Замазєєва; лікарка, в. о. директора обласного госпіталю для ветеранів війни Олена Кузьміна; представник однієї з ОТГ Миколаївщини Віталій Гомерский; керівник районного бюро правової допомоги Віталій Борхун; завідувачка відділенням Миколаївської обласної лікарні, голова виборчого штабу на виборах президента Ірина Шабільянова.

Ось, власне, і вся "десятка". Про шанси на виборах говорити не доводиться, тому що активна фаза передвиборчої агітації ще не почалась, відтак виборці банально не знають, хто всі ці люди. Та все ж вони йдуть з фактичного благословення особисто Зеленського, якому тут досі вірять, хоча й далеко не так, як ще рік тому.

З іншого боку, недостатня розкрученість – також і плюс для "зелених" кандидатів, бо якщо Верховна Рада більш-менш оновлюється з часом, то на місцях змінюються лише прапори і команди, а персоналії залишаються ті самі. А жителі відверто втомились від такого розкладу.

Окремо додам, що ми поки отримали лише прізвища кандидатів, проте в осередку партії не поспішали говорити, хто піде на вибори міської ради, а хто – обласної.