"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Закарпатті

Представники президентської партії «Слуга народу» дещо лукавлять, коли кажуть, що офіційне представлення своєї команди на Закарпатті провели простенько, без пафосу і без охорони. Погодьтеся, що в зібранні на головній площі області, перед будівлею ОДА та ще у вихідний пафосу, втім, як і охорони, вистачало. У всьому іншому все було традиційно: зелено-білі кольори, спічі про президента і його курс на оновлення всіх сфер життя країни та про відповідальність, яка лежить перед кожним «слугою»

Представники президентської партії «Слуга народу» дещо лукавлять, коли кажуть, що офіційне представлення своєї команди на Закарпатті провели простенько, без пафосу і без охорони. Погодьтеся, що в зібранні на головній площі області, перед будівлею ОДА та ще у вихідний пафосу, втім, як і охорони, вистачало. У всьому іншому все було традиційно: зелено-білі кольори, спічі про президента і його курс на оновлення всіх сфер життя країни та про відповідальність, яка лежить перед кожним «слугою»

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі - Закарпаття.

Олексій Петров

Як не намагалися у закарпатській "Слузі народу" закрутити та затягнути інтригу з першим номером у виборчому списку, мало хто сумнівався, що саме Петров очолить його. Якими б "новими" обличчями не обростали "зелені", проігнорувати адмінресурс вони таки не наважились. Така, мабуть, незмінна риса провладних партій в Україні.

На фото: Олексій Петров

Отже, Олексій Петров. Український офіцер спецслужб, генерал-майор, має кандидатський ступінь з юриспруденції, звання заслуженого юриста України та орден Данила Галицького за участь у бойових діях. Був керівником департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік. 27 серпня 2019 року звільнений з цієї посади і призначений начальником управління СБУ в Кіровоградській області, з квітня 2020-го – голова Закарпатської облдержадміністрації.

Ще на початку свого головування на Закарпатті Петров зауважив, що він хоч і не є прихильником того, щоб очільник ОДА займався політичним будівництвом у регіоні, але, звичайно, буде дотичний до штабу: "Проводитиму такий собі "шифтинг" людей, які можуть бути токсичними, мати якийсь негативний бекґраунд, що завадив би формуванню нормального рейтингу партії..., але моя робота буде неполітичною".

Сказано – зроблено. З перших днів Петров гіперактивно знайомиться із Закарпаттям: поїздки районами, зустрічі з керівниками підприємств, фермерств, фабрик, сільгосподарств тощо, участь в акціях на кшталт "прибираємо сміття", "займаємось спортом", занурення у практично всі проблеми області та навіть вивчення місцевого діалекту…. Схиляти симпатії закарпатців до себе, а, отже, до президента та до партії "Слуга народу" – справа не з легких. Результати дадуть про себе знати вже 25 жовтня.

Едгар Токар

33-річний Едгар "прогримів" на минулорічних виборах до парламенту. Абсолютно нова людина в політиці, підприємець з села на Мукачівщині за коротку передвиборчу кампанію наростив свій рейтинг до майже нереальних для новачка 49% і зіпсував купу нервів своєму головному конкуренту і незмінному нардепу Віктору Балозі.

На фото: Едгар Токар

Балога на виборчому окрузі №69 з центром в Мукачеві переміг з відривом в 798 голосів саме цього молодого "слугу". Останній категорично не погоджувався з результатом голосування, заявив про фальсифікацію виборів у окрузі й через суд намагався скасувати результати голосування на окремих ДВК. Однак суди усіх інстанцій щодо такої вимоги було програно. Разом з тим, за заявою кандидата Токаря поліція провела розслідування, у результаті якого з’ясувалося, що члени кількох ДВК неправомірно використали бюлетені, виписавши їх на імена людей, які фізично не прийшли на виборчу дільницю та загалом, ймовірно, були за межами країни. Завершено розслідування стосовно 16 членів ДВК округу за обвинуваченням останніх у незаконних видачах бюлетенів для голосування.

Едгару Токарю пророкували боротьбу за крісло мера Мукачева, однак, очевидно, добре вивчивши всі розклади та можливості, в президентській партії вирішили кинути на боротьбу із сином Балоги Андрієм іншого Токаря – Іллю, голову Мукачівської райдержадміністрації. Ну а Едгар готується до депутатства в Закарпатській облраді.

Федір Шандор

Якщо в Закарпатті і є знавець всього, що стосується туризму, то це, безумовно, професор Ужгородського національного університету, туризмознавець Федір Шандор. Його обличчя новим у політиці можна назвати з великою натяжкою, але за великим рахунком у політиці Шандор уже давно – як соціолог. Кілька разів вляпувався у скандали, пов’язані з результатами опитувань щодо політичних вподобань закарпатців. В одному з інтерв’ю Шандор тоді сказав: "Я з 1993 року працюю у виборчих кампаніях і на сьогодні можу дивитися в очі всім своїм замовникам, інтерв’юерам. Коли проводилися вибори міського голови у 2010-му, така ж купа лайна. У 2004-му році декому взагалі зірвало дах. Мене не тільки обливали брудом, але й погрожували. Але нічого, пережили. Я б хотів, щоб соціологів судили за їх результатами".

На фото: Федір Шандор

Та, скоріш за все, закарпатці судитимуть Шандора вже не як соціолога чи навіть професора УжНУ, а як людину, яка запросто зварить бограч, з’їсть равлика, підніметься на якусь вершину і розрекламує чергову закарпатську страву. Час від часу про нього кажуть: "се се ай"(оце так - ред.) – за назвою його гастрономічного блогу. А ще Шандор автор багатьох туристичних "фішок" Закарпаття. До речі, інші туризмознавці не завжди погоджуються із професором, кажуть, що стільки казок про Закарпаття міг видумати тільки справжній казкар.

Олег Лукша

Також далеко не нове обличчя на Закарпатті. Експерт регіонального відділення Асоціації міст України, директор Міжнародного інституту людини і глобалістики "Ноосфера", віце-президент Асоціації міст, селищ і сіл "Закарпаття – ХХІ століття".

На фото: Олег Лукша

У 1998 та 2002 році боровся за місце Ужгородській міськраді, однак був необраний. Працював помічником народного депутата Роберта Горвата у парламенті 8 скликання.

Людина, яка знає все про місцеве самоврядування та децентралізацію. Із перших днів децентралізаційної реформи у 2014 році консультує місцеві ради і громади з питань створення ОТГ. Переконаний, що вся діяльність ексголови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля та його прибічників по спротиву децентралізаційній реформі, складуючись разом, відкинула Закарпаття на останні позиції в Україні по реформі місцевого самоврядування.

Також Лукша тримається думки, що довгі роки в Україні робилося все можливе, аби знищити еліту як клас. Саме тому він придумав термін "елітоцид": "Очевидним є те, що еліті закривають доступ до будь-яких сфер, натомість сьогодні все купується, навіть освіта". За його словами, все це призводить до того, що на різних посадах, в тому числі найвищих, опиняються випадкові люди, не гідні звання "еліта". Через це проблему економічного, суспільно-морального і навіть фізичного нищення еліти України вважає "найголовнішою загрозою національного розвитку країни". Зараз в Олега Лукші є шанс вплинути на ситуацію.

Інгрід Туріс

Чимало закарпатців "гуглитимуть" це ім’я, хоча новим у політиці його не назвеш. Інгрід народилася в Мукачеві. Доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов у Мукачівському державному університеті, засновниця Мовної школи ІНГРІД ТУРІС. У 2015 році обрана до Закарпатської облради від партії Віктора Балоги "Єдиний центр". У 2019-му балотувалася як самовисуванка до Верховної Ради по округу №69 з центром у Мукачеві. Однак за результатами голосування ввійшла до розділу "інші", не набравши і 4% вподобань.

На фото: Інгрід Туріс

Останнім часом акцентує увагу на зміні влади в Мукачеві. "Специфіка Закарпатської області в рамках політикуму відома усім. Маю на увазі таку олігархічну і князькову ситуацію, яка сьогодні переростає в абсолютно нездорові життєві ситуації в громадах. І мені дуже приємно, що сьогодні з’явилася альтернатива в Мукачеві, де люди готові змінювати ситуацію, яка склалась", – радіє Інгрід і, вочевидь, вимальовує своє подальше депутатство.

Також на площі Народній в Ужгороді представили майбутніх кандидатів в депутати усіх рівнів рад в Закарпатті та претендентів у кандидати на голови ОТГ Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів. Офіційна ж реєстрація кандидатів почнеться з 15 вересня, тому остаточні списки наразі не оприлюднені.

Читайте також: "Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині

"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами

"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині

"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині

"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі

"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині