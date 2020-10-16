Всеукраїнське опитування: Зеленський озвучив три фінальні запитання
Президент Володимир Зеленський офіційно оголосив три фінальних питання всенародного опитування.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує RegioNews.
Так, будуть винесені питання:
- Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
- Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
- Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
"Підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на дільниці і дай нам знати твою думку", - повідомив Зеленський
Також президент закликав пропонувати питання для наступних опитувань.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
14 жовтня стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.
15 жовтня президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, яке буде ставитися українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Воно стосуватиметься створення економічної зони на Донбасі.
Зазначимо, що 15 жовтня в мережі також з'явилися всі питання, які планують поставити виборцям за ініціативою Володимира Зеленського 25 жовтня. Однак, як повідомляв раніше заступник глави ВР Руслан Стефанчук, офіційно їх мав оголосити тільки президент.