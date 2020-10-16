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16 жовтня 2020, 10:07 18

Всеукраїнське опитування: Зеленський озвучив три фінальні запитання

16 жовтня 2020, 10:07 18
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Опитування буде проводитись в день місцевих виборів, 25 жовтня
Опитування буде проводитись в день місцевих виборів, 25 жовтня
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський офіційно оголосив три фінальних питання всенародного опитування.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує RegioNews.

Так, будуть винесені питання:

  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
  • Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
  • Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

"Підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на дільниці і дай нам знати твою думку", - повідомив Зеленський

Також президент закликав пропонувати питання для наступних опитувань.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

14 жовтня стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.

15 жовтня президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, яке буде ставитися українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Воно стосуватиметься створення економічної зони на Донбасі.

Зазначимо, що 15 жовтня в мережі також з'явилися всі питання, які планують поставити виборцям за ініціативою Володимира Зеленського 25 жовтня. Однак, як повідомляв раніше заступник глави ВР Руслан Стефанчук, офіційно їх мав оголосити тільки президент.

Україна опитування президент голосування Місцеві вибори
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