"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині

Під час недавнього візиту президента Володимира Зеленського до Сумської області відбулося представлення частини команди партії «Слуга народу» - людей, які балотуватимуться до місцевих рад різного рівня. В списку – лише пара прізвищ, які так чи інакше відомі мешканцям області. А переважна більшість кандидатів – «ноунейми», чиє представлення передбачувано супроводжувалося вигуками: «А хто це?»

Під час недавнього візиту президента Володимира Зеленського до Сумської області відбулося представлення частини команди партії «Слуга народу» - людей, які балотуватимуться до місцевих рад різного рівня. В списку – лише пара прізвищ, які так чи інакше відомі мешканцям області. А переважна більшість кандидатів – «ноунейми», чиє представлення передбачувано супроводжувалося вигуками: «А хто це?»

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Сумщина.

Слід зазначити, що Сумська область для Володимира Зеленського не перебуває у переліку пріоритетних. Майже рік з самого початку його президентської каденції він ніяк не міг підібрати кандидатуру голови місцевої ОДА, а потім нарешті прислав в область харківського "парашутиста" Романа Грищенка, який вже встиг вляпатись у кілька скандалів і не раз зіпсувати настрій Офісу президента. Одним з останніх став випадок зі стріляниною, яку очільник Сумщини нібито влаштував під час дуже представницької пиятики в лісі недалеко від обласного центру.

Але Зеленському не вдалося уникнути візиту в Суми в рамках його передвиборчого туру регіонами України, хоча й відчувалося, що голові держави кортить якнайшвидше забратись у літак і відбути додому.

Тетяна Рябуха – кандидат у мери

На фото: Тетяна Рябуха

Обличчям сумської команди буде нардеп Тетяна Рябуха, яка минулого року виграла вибори в 157-му мажоритарному окрузі з центром у Сумах. Під час цієї кампанії вона балотуватиметься у мери обласного центру. Таке рішення вже затверджено з’їздом партії "Слуга народу".

До потрапляння в президентську обойму Рябуха працювала вчителькою молодших класів в одній зі шкіл Сум, а влітку директорствовала у дитячому таборі "Зоряний", який належить до системи комунальної власності Сумської міськради. Загалом вона є доволі суперечливим персонажем сумської політики. До виборчої кампанії минулого року була абсолютно невідомою широкому загалу працівницею сфери освіти. І під час передвиборчої боротьби максимально ухилялася від контактів з пресою, тож відчувалося, що їй важко дається вербальний контакт з аудиторією. Тож аби уникнути небажаних помилок і факапів, наживо кандидатка у місті просто не "відсвічувала".

Це, тим часом, не завадило їй наповну використати "Зе-франшизу" і обійти в серпні 2019 року всіх інших солідних кандидатів. Ставши народною представницею, Рябуха продовжила реалізовувати стратегію уникання публічних контактів. І навіть заробила прізвисько "Танька-банщиця". Підставою для такого нехарактерної для молодого і перспективного політика референції, дякувати Богу, став не в прямому сенсі банно-еротичний підтекст. А той факт, що Тетяна Рябуха, ставши публічною особою, почала без розбору відправляти "у бан" користувачів Facebook, які пробували у соцмережі ставити їй подекуди незручні, а подекуди й навіть невинні запитання.

Наразі в місті вважають, що Рябуха цього разу не зможе скористатись особистою популярністю Зеленського і екстраполювати його рейтинг на свою кандидатуру. І навіть найменших шансів увійти у другий тур у неї не має.

Авторитетний Віктор Федорченко

На фото: Віктор Федорченко

Керівництво "Слуги народу", схоже, спустило на місця перелік типових професій, представники яких неодмінно мають бути у списках команди на цих виборах. Серед вчителів, лікарів та спортсменів зазначається, напевне, і щось на кшталт "представник старшого покоління, авторитетний і з незаплямованою репутацією". Так, в харківській команді "СН" опинився директор "Турбоатому" Віктор Суботін, в полтавській – забудовник Сергій Іващенко, а в кіровоградській – міліцейський ветеран Сергій Коса.

В Сумах таким авторитетом став місцевий забудовник, власник компанії свого імені Віктор Федорченко. Він - справді дуже поважний представник місцевого істеблішменту. А оскільки запорукою скільки-небудь успішної діяльності на ниві забудови міста є щільний контакт з владою, Федорченко практично завжди знаходив способи інтегрувати свої інтереси в керівні конструкції. Він навіть сам пробував свої сили у мерській боротьбі, але успіху у цій справі не досягав. Нинішня його роль в команді Рябухи – реалізація потенційного впливу на міськраду Сум через свою участь у фракції "Слуги народу".

Всі інші

Всі інші кандидати, яких представили Зеленському в день його приїзду в Суми, є, як зазначалося, маловідомими широкому сумському загалу персонажами. Мало про них знає навіть Google. Так, пошук за ім’ям "Віталій Зеленський" видає що завгодно, але не докладну інформацію про асистента кафедри трудового права та права соціального забезпечення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Точно так же очікувано пошук за реквізитами "Микита Баня" замість відомостей про успішного управлінця і голову Сумського обласного штабу політичної партії "Слуга народу" очікувано видає інформацію про специфічні заклади народного побуту, які пропонують різноманітні послуги сумчанам та гостям міста.

В списку ЗеКоманди на Сумщині також є ветеран ООС Людмила Чегринець, яка нині працює начальницею радіостанції радіогрупи інформаційно-телекомунікаційного вузла Сумського обласного військового комісаріату.

Є й представники влади в особі керівника апарату Сумської облдержадміністрації Ігоря Кальченка та начальниці відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Роменської міськради Оксани Кужель.

Науковий сектор в команді закривають докторка економічних наук з місцевого аграрного вишу Вікторія Медвідь та заступник директора одного з інститутів Сумського державного університету Олег Рєзнік.

Натепер відомо також про кандидатку від "слуг" на мера другого за розмірами міста області – крісло міського голови Ромнів спробує вибороти Людмила Колесник, начальниця відділення АБ "Украгазбанк" у своєму місті.

Інформація про всіх інших кандидатів від "Слуги народу" на виборах мерів та депутатів є розрізненою та неконкретною. Багато позицій ще перебувають на стадії утрясання та стануть відомими ближче до початку реєстрації кандидатів. Будемо сподіватись, що сумські "слуги" подарують нам бодай найменшу політичну інтригу і здивують якимись відомими постатями.

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