За "всенародне опитування" Зеленського заплатять меценати - нардеп

Юридично опитування буде закріплене відповідним законопроєктом

Юридично опитування буде закріплене відповідним законопроєктом

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Як передає RegioNews, про це заявила заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Громадського радіо".

За її словами, Зеленський особисто давав орієнтири й вибирав напрямки 5 питань "всенародного опитування", а саме опитування буде проводити громадська організація за кошти меценатів "українського походження".

Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами", - зазначила Кравчук.

За її інформацією, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами.

Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні", - додала вона.

Нардеп також зазначила, що кошти будуть українського походження. "Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроєкт", - підкреслила Кравчук.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.