ЦВК акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

Всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів

Всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів

Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів, які будуть контролювати процес голосування під час місцевих виборів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Розглянувши відповідні звернення від трьох іноземних держав і п'яти міжнародних організацій, Центрвиборчком акредитував 90 офіційних спостерігачів: 19 - від Угорщини, 5 - від Федеративної Республіки Німеччина, одного - від Казахстану”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що акредитовано 24 спостерігача від Комітету "За відкриту демократію", 27 - від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, 1 - від Міжнародного фонду за краще управління, 10 - від Світового конгресу українців, та 3 - від Українського конгресового комітету Америки.

Всього станом на вечір 15 жовтня було акредитовано вже 312 офіційних спостерігачів: 41 - від шести іноземних держав і 271 - від дев'яти міжнародних організацій.

Нагадаємо, в Одесі ЦВК сформувала новий склад міського виборчкому.