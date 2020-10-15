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15 жовтня 2020, 19:50 4

ЦВК акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

15 жовтня 2020, 19:50 4
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Всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів
Всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів
Фото: ЦВК
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Центральна виборча комісія акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів, які будуть контролювати процес голосування під час місцевих виборів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Розглянувши відповідні звернення від трьох іноземних держав і п'яти міжнародних організацій, Центрвиборчком акредитував 90 офіційних спостерігачів: 19 - від Угорщини, 5 - від Федеративної Республіки Німеччина, одного - від Казахстану”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що акредитовано 24 спостерігача від Комітету "За відкриту демократію", 27 - від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, 1 - від Міжнародного фонду за краще управління, 10 - від Світового конгресу українців, та 3 - від Українського конгресового комітету Америки.

Всього станом на вечір 15 жовтня було акредитовано вже 312 офіційних спостерігачів: 41 - від шести іноземних держав і 271 - від дев'яти міжнародних організацій.

Нагадаємо, в Одесі ЦВК сформувала новий склад міського виборчкому.

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