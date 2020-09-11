"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса

Попереднього досвіду у 35-річного голови Харківської ОДА Олексія Кучера виявилося явно замало, аби грати з досвідченим Геннадієм Кернесом в дорослі ігри, тим більше на території останнього. Втім, Кучера таки вирішили виставити проти діючого мера Харкова на місцевих виборах 25 жовтня

Попереднього досвіду у 35-річного голови Харківської ОДА Олексія Кучера виявилося явно замало, аби грати з досвідченим Геннадієм Кернесом в дорослі ігри, тим більше на території останнього. Втім, Кучера таки вирішили виставити проти діючого мера Харкова на місцевих виборах 25 жовтня

Фото: Facebook

RegioNews розбирався, з якими здобутками і командою лідер харківських "слуг народу" виступає проти всесильного "Гепи".

Стартова диспозиція

Електоральна ситуація в Харкові дуже нагадує київську. І там і тут рівень схвалення дій мера містянами сягає 60%, що в принципі зводить нанівець будь-які потуги "ЗеКоманди" посунути Віталія Кличка та Геннадія Кернеса з насиджених крісел. Так, липневе дослідження соціологічної групи "Рейтинг" виявило, що при такому шаленому рівні підтримки харків’ян лідер місцевої громади майже позбавлений такого неприємного атрибуту як антирейтинг. Цей показник у Кернеса становить всього 13%.

При цьому у президента Володимира Зеленського, чия команда спробує змістити Геннадія Адольфовича з насидженого місця, антирейтинг майже досяг 60% при рівні схвалення у 28%. Тож зовсім не дивно, що й рейтинг "Слуги народу" на Харківщині, де Зеленський втратив дуже багато відсотків, стрімко наближається до рівня прохідного бар’єру (липневі 12,7% "Слуги народу" у вересні-жовтні цілком можна ділити навпіл).

При цьому особистий політичний проєкт діючого мера "Блок Кернеса Успішний Харків" за тими ж липневими даними здатен подолати позначку як мінімум у 30% на виборах до Харківської облради. А на виборах в місті цей показник, ймовірно, є значно вищим, адже піар Кернеса зосереджений переважно в обласному центрі. Якщо врахувати, що у Харкові популярність ОПЗЖ, з якою чинний градоначальник має значно більше точок дотику, аніж зі "слугами", сягає чверті голосів виборців, міська рада на цей раз з великою ймовірністю знову опиниться з прокернесівською більшістю.

Олексій Кучер, чиїм завданням є принаймні завести в міську та обласну ради бодай по кілька депутатів, навряд чи всерйоз може мріяти про перемогу над Кернесом. Більше того, йому навіть навряд чи світить другий тур, в якому опиниться або ексгубернаторка часів Петра Порошенка Юлія Світлична, якій допомагатиме глава МВС Арсен Аваков, або підприємець і власник "Барабашово" Олександр Фельдман.

Знавці політичної ситуації Харкова говорять, що у Кучера були певні шанси вийти у вищу лігу місцевої політики. Але проти нього, з одного боку, зіграв неймовірний досвід головного опонента у політичних інтригах, а з іншого – провал кампанії по боротьбі з COVID-19. Хоча почав Кучер досить вдало, коли зміг організувати пам’ятну зустріч відомої групи евакуйованих з Уханю українців і на тлі недолугих керівників західних регіонів виглядав досить непогано. Але все, що відбувалося згодом у сфері закупівель медобладнання і медпрепаратів, та підготовка медичної інфраструктури до боротьби з хворобою різко понизили реноме голови ОДА в очах харків’ян.

Натомість їм дуже сподобалось, як посилав до дідька центральну владу мер Кернес, не даючи закрити метро і відправити на карантин дитячі садочки та заклади. В нього навіть стали брати приклад мери інших міст області та всієї України, влаштовуючи саботаж рішень міністерства охорони здоров’я, уряду та Офісу президента.

Є до Кучера і питання щодо прозорості його статків. Так, відповідно до його електронної декларації за 2018 рік, він не отримав ані копійки доходу. Хоча в цей час виступав як адвокат багатьох впливових клієнтів. Більше того, у рік "безробіття" майбутній нардеп і очільник області придбав дві квартири в Харкові. В той же час він є власником кількох десятків біткоїнів, що еквівалентні кільком сотням тисяч доларів. Має збереження у валюті, нерухомість та дорогі автівки. Після цього всього Кучеру та його кураторам з Банкової залишається й справді сподіватись лише на залишковий рейтинг "Слуги народу" і можливість з його допомогою завести в місцеві ради своїх депутатів.

Команда Кучера

Під час недавнього робочого візиту Зеленського в першу столицю місцева "зелена" команда презентувала декого з претендентів на депутатські мандати. В їх числі - переважно представники виконавчої влади, які працюють в системі облдержадміністрації – заступники Кучера, його радники, обов’язково головлікар, спортсмен і гендиректор "Турбоатому". А також кілька мерів міст області, які спробують переобратись в своїх міських ОТГ під брендом "Зе-місцеві".

Загалом харківські політичні тенденції свідчать, що в місті і, напевне, в Харківській області в результаті місцевих виборів буде відтворено центр непокори Банковій. В перспективі, якщо мери типу Кернеса відчують силу, вони цілком здатні влаштувати масштабний саботаж рішень Києва. А це вже буде досить відчутним маркером не лише електорального, а ще й адміністративного ослаблення президента Зеленського.

Отже, першим номером команди "Слуги народу" в Харкові є, як вже зрозуміло, колишній нардеп і нинішній глава ОДА Олексій Кучер, який йтиме на мерські вибори. Він - досить успішний юрист, у портфелі якого справи з захисту багатьох відомих осіб. Також в його активі – так звана справа "рюкзаків Авакова", коли відбулася закупівля наплічників для МВС та Нацгвардії нібито за завищеною ціною. У лютому 2016 року з'явилися відео з прихованої камери, на якій нібито син міністра внутрішніх справ домовлявся з, ймовірно, ексзаступником голови МВС Сергієм Чоботарем про постачання рюкзаків для підрозділів міністерства. Але вину у шахрайстві та підробці документів на себе згодом взяв підзахисний Кучера Володимир Литвин.

Тетяна Єгорова-Луценко

Перший заступник голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко балотуватиметься до Харківської облради. Як і її шеф, вона також є юристкою, з грудня 2017-го по грудень 2019 року була керівницею Головного територіального управління юстиції в Харківській області. До цього працювала у вищому навчальному закладі, юристом в приватній компанії та державних установах.

У 2015 році під прізвищем Єгорова балотувалася до Харківської облради (округ №33), Лозівської міськради (як перший кандидат у списку) та Лозівської райради (округ №25). У всі три органи - від Радикальної партії Олега Ляшка. Зрештою, її було обрано до Лозівської міської ради, однак вона відмовилася від мандату. На посаді заступника Кучера Єгорова-Луценко керує обласним штабом по боротьбі з коронавірусом.

Віктор Суботін

61-річний генеральний директор "Турбоатому" балотуватиметься від "Слуги народу" до обласної ради Харківщини. Суботін є відомими в Україні менеджером та лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки. Керує "Турбоатомом" з 2007 року, перед тим більше 10 років був керівником "Мегабанку". З 2010-го по 2014-й був членом Партії регіонів і депутатом від неї в Харківській облраді, а до цього очолював обком Соціалістичної партії України.

Роман Семенуха

Колишній нардеп від "Самопомочі" балотуватиметься від "Слуги народу" до Харківської облради. В грудні минулого року Семенуха претендував на те, аби очолити Сумську ОДА, але тоді з цим призначенням не склалося. Загалом він є досить успішним підприємцем, який зміг придбати кілька квартир та офісів. Його родина має престижні авто, а також грошові збереження. Дружина, коли Семенуха працював депутатом, продовжувала займатись сімейним бізнесом і забезпечувати родину.

Сергій Григоров

Обов’язковий учасник будь-якої регіональної команди "Слуги народу" - лікар. В Харкові це в. о. керівника обласної клінічної лікарні. Кандидат в депутати облради Григоров — відомий в Харкові лікар, доктор медичних наук. До призначення на посаду керівника обласної лікарні багато років завідував щелепно-лицьовим відділенням медустанови. Крім цього, Григоров завідує кафедрою хірургічної стоматології Харківського медуніверситету.

Вікторія Алєксєйчук

43-річна радниця Олексія Кучера йтиме разом зі своїм лідером в Харківську міську раду. Алєксєйчук відома тим, що під час проміжних виборів народного депутата по 179-му округу, який звільнився після призначення Кучера головою ОДА і складання ним депутатських повноважень, зняла свою кандидатуру. По суті, це зняття відбулося на користь ексочільниці Харківської ОДА Світличної, яка нині є одним з головних конкурентів Кернеса на мерських перегонах у Харкові. Алєксєйчук — кандидат юридичних наук, викладачка на кафедрі криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона написала кілька відомих праць з криміналістики і судової експертизи.

Сергій Федченко

39-річний чемпіон Європи з боксу за версією WBO балотуватиметься до Харківської облради. Федченко став відомий всьому світу як претендент на титул чемпіона світу за версією WBO в суперлегкій вазі в 2012 році в Мексиці, зустрівшись в ринзі з ексчемпіоном світу в декількох вагових категоріях, одним з кращих боксерів мексиканцем Хуаном Мануелем Маркесом. Всупереч численним прогнозам, Сергій Федченко провів в ринзі усі відведені 12 раундів та програв лише за рішенням суддів.