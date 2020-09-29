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Володимир Корнієнко журналіст [email protected]
29 вересня 2020, 12:00 195

"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Львівщині

29 вересня 2020, 12:00 195
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Партія «Слуга народу» не може похвалитися великою популярністю у Львові та області. Це пов’язано із традиційно невисоким рейтингом у цьому регіоні чинного президента
Партія «Слуга народу» не може похвалитися великою популярністю у Львові та області. Це пов’язано із традиційно невисоким рейтингом у цьому регіоні чинного президента
Фото: Facebook
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RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Львівщина.

Якщо у першому турі президентських виборів-2019 Володимир Зеленський здобув більшість голосів виборців у всіх областях за винятком трьох галицьких, то в другому турі він переміг ще й на Івано-Франківщині та Тернопільщині. Єдиним реґіоном, де Зеленського не підтримали, була саме Львівщина, де понад 60% виборців проголосували тоді за Петра Порошенка. Сьогодні ця область продовжує залишатися політичною вотчиною пятого президента, де зосереджена більшість його прихильників.

За даними усіх соціологічних досліджень "Європейська солідарність" матиме найбільші фракції у Львівській облраді та раді Львівської ОТГ. Відтак "Слуга народу", маючи значний адмінресурс у вигляді президентської вертикалі влади, попри це починає виборчу кампанію у не надто комфортних умовах. Можливо, саме тому "зелених" кандидатів доручили повести у "бій" особисто голові Львівської ОДА Максиму Козицькому, який також керує обласним осередком "Слуги народу" та очолює партійний список кандидатів до облради.

Призначений на посаду у лютому, бізнесмен Козицький до цього часу не був відомим широкому загалу. Перед цим він працював директором низки компаній у галузі зеленої енергетики, у 2019 році задекларував 2,4 млн грн доходу, 1,6 млн грн готівки та енергетичні компанії. При цьому двоє із нинішніх заступників Козицького раніше також значилися у його фірмах.

Це вже не перша спроба Козицького потрапити у місцеву політику. Раніше він висувався "Фронтом змін" кандидатом у депутати до Львівської міськради. Також цікаво, що під час попередніх місцевих виборів-2015 теперішній голова ОДА та лідер львівських "слуг народу" балотувався до Львівської облради від партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового.

До того ж важко сприймати Максима Козицького як самостійну фігуру, з огляду на особу його батька - керівника групи компаній "Еко-Оптіма" та "Західнадрасервіс", які працюють у сфері енергетики. Сонячні та вітроелектростанції львівського бізнесмена Зіновія Козицького торік згенерували електроенергії на 655,4 млн грн. Один з найбагатших підприємців області потрапив до ТОП-10 власників українських зелених електростанцій, котрі у 2019-му отримали найбільший прибуток.

Але це - не головний бізнес Козицького-старшого. Його головні активи розташовані у Львівській та Івано-Франківській областях, де зареєстрована група компаній "Західнадрасервіс". Вони займаються видобутком нафти, торгівлею паливом і технічними послугами в галузі видобутку газу і нафти. Відтак в минулому львівський губернатор був просто працівником у батьківському бізнесі. Зараз усі п'ять радників, яких обрав собі Козицький-молодший, дотичні до його колишнього бізнесу або працювали чи працюють на його батька.

Крім Максима Козицького у першій десятці списку "Слуги народу" до Львівської облради - двоє його заступників, це – Юрій Холод та Юрій Бучко. А також двоє керівниць департаментів ОДА – Олена Василько та Юлія Шопська та військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко. Компанію ним складають двоє довірених осіб Зеленського під час президентських виборів – Роман Фединяк та Олена Остимчук. Варто також згадати в обласному списку наявність головного епідеміолога Львівщини Наталію Іванченко-Тімко.

Не менш цікавий список "Слуг народу" до ради Львівської ОТГ, а точніше його перші дві особи. Це - двоє чинних міських депутатів, які потрапили до міськради як висуванці партії "Самопоміч" і нещодавно вийшли з партійної фракції. Так, першим номером йде Тарас Кльофа - заступник начальника медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Він також кандидує на посаду міського голови Львова.

Кльофа є учасником АТО. В кінці серпня він переміг у партійному праймеріз як кандидат на посаду голови Львівської ОТГ, при цьому він змагався зі своїм колегою з міської ради, ще з одним вихідцем із "Самопомочі" Олегом Березою, який зараз займає посаду начальника Служби автомобільних доріг Львівської області.

Щодо Львова, то тут ситуація у "слуг" особливо сумна. Судячи з соціологічних досліджень, наразі до міськради вони не потрапляють, а рейтинг Кльофи як кандидата у мери не дозволяє йому навіть потрапити до трійки фаворитів перегонів. Втім, з міського списку варто згадати ще начальницю відділу Львівської дирекції АТ "Укрпошта" Ірину Чех та командира військової частини Нацгвардії Сергія Шуляка.

вибори Львів Слуга народа Львівщина Козицький Максим Садовий Андрій
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