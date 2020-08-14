"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині

До старту офіційної передвиборчої гонки залишається все менше часу. Партії тасують кандидатів, обираючи виграшні комбінації та лозунги, електорат морально готується до засилля політичної реклами та обіцянок прекрасного і вічного. Ідеалісти із захватом спостерігають за ентузіазмом «нових облич», а прагматики готові «подумати» лише отримавши ремонт дитячого майданчика у дворі чи заміну дверей в під’їзді

До старту офіційної передвиборчої гонки залишається все менше часу. Партії тасують кандидатів, обираючи виграшні комбінації та лозунги, електорат морально готується до засилля політичної реклами та обіцянок прекрасного і вічного. Ідеалісти із захватом спостерігають за ентузіазмом «нових облич», а прагматики готові «подумати» лише отримавши ремонт дитячого майданчика у дворі чи заміну дверей в під’їзді

До кандидатів, які йдуть на вибори під зеленим прапором, особливий інтерес, адже більшість із них – політичні ноунейми. RegioNews розпочинає новий проєкт, в якому буде розповідати про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії.

Розпочинають проєкт представники Кіровоградського обласного осередку політичної партії "Слуга народу". 12 серпня тут назвали імена потенційних кандидатів на посади депутатів в обласну раду, міську раду міста Кропивницького та голів п’яти ОТГ.

Не дивлячись на те, що порівняно з парламентськими виборами рейтинги "зелених" суттєво просіли, вони все ще мають досить потужний потенціал, аби завести чимало своїх кандидатів в ради всіх рівнів. Щоправда, якраз із кандидатами "у слуг" наразі найбільше проблем. Далеко не у всіх обласних центрах, не кажучи вже про більш дрібні міста, селища чи навіть ОТГ, назбирається достатньо фахових професіоналів, які готові піти на вибори під прапорами "Слуг народу". А фахівці, та ще й бажано з іменем, ой як потрібні! Адже як показав рік роботи Верховної Ради, "хороша людина - це не професія", і від депутатів без будь якого досвіду більше проблем, ніж користі.

У Кропивницькому робота над формуванням пулу гідних персоналій стала помітною ближче до середини весни. Неформальні переговори, поява брендованих сторінок у соцмережах, участь у партійних заходах… За всім цим можна було розгледіти мінімум дві кандидатури, які точно підуть на вибори під зеленими прапорами. Йдеться про чинних депутатів міської ради Ігоря Волкова та Михайла Бєжана, плани на депутатство яких було підтверджена головою Кіровоградського обласного осередку "Слуги Народу" Микитою Потураєвим.

На фото: Михайло Бєжан

Кандидат номер один на потрапляння до міськради Михайло Бєжан вперше став депутатом в 2015 році. Перед цим він очолював Кіровоградську обласну регіональну парторганізацію "Українське об’єднання патріотів – УКРОП". У міській раді встиг попрацювати головою комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. Наразі Бєжан є керівником ТОВ "Кіноклуб", що входить до групи "АгроВіста" ексголови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, а також співвласником двох фірм – ТОВ "Денмарк" та ТОВ "Діалент". Останню, до слова, депутат не вказує у власних деклараціях про доходи, що є порушенням антикорупційного законодавства.

На фото: Антон Шевченко

До списку претендентів на депутатське крісло, потрапив ще один представник міської ради Кропивницького – перший заступник директора Департаменту надання адміністративних послуг Антон Шевченко. У 2015 році посадовець також балотувався до ради від політичної партії "Наш край", однак голосів для отримання депутатського мандату не вистачило. Крім того Шевченко також очолює ГО "Громадський контроль Кіровоградщини", співзасновниками якої окрім нього є ексдепутат міської ради від Партії регіонів Едуард Іванов, а бізнес-партнерами є Олександр Кокош та Валентин Радченко.

На фото: Анна Зарічна

Цілком передбачувано потрапила до пулу кандидатів і підприємиця Анна Зарічна, яка під час минулорічних виборів була на 99-му окрузі спочатку довіреною особою Володимира Зеленського, а потім уповноваженою особою партії "Слуга народу". Окрім діяльності як ФОПа та власниці турагенції "7Heaven" Зарічна відома в обласному центрі ще й як засновниця благодійної організації "Благодійний фонд "Селф Мейд Черіті" та ГО "Підприємці міста".

На фото: Сергій Коса

Досить несподівано опинився у списках на депутатське крісло ветеран МВС, екс-заступник начальника міського відділу УМВС України в Кіровоградській області — начальник міліції громадської безпеки Сергій Коса. З лав тоді ще міліції потенційний "слуга народу" звільнився ще в 2015 році. За інформацією місцевих ЗМІ, передував цьому незалагоджений робочий конфлікт з т.в.о. Кіровоградського міського відділу міліції Володимиром Гавриленком, якого на посаду призначив одіозний екс-начальник УМВС Кіровоградської області Анатолій Вітюк. Зараз Сергій Коса офіційно значиться керівником приватних підприємство "Легіон-експерт", "Легіон-Спарта", "Форпост-Центр", "Ментор-Груп", "Статус-Макс" і "Его". В останній фірмі з грудня 2019 року колишній полісмен значиться ще й єдиними засновником та власником. Всі вищезгадані підприємства входять до сфери впливу аграрного холдингу I&U Group, що спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, цукрових буряків та експорті зернових. Власником холдингу є відомий латифундист та агромагнат, почесний консул Литовської Республіки у Кропивницькому Сергій Тарасов, син якого, Олег Тарасов, пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

На чолі ж кандидатів в депутати Кіровоградської обласної ради цілком прогнозовано опинився Ігор Волков, який до свого "позеленіння" цілком успішно очолював порошенківську фракцію у міськраді, а ще раніше 5 років голосував від імені "Партії регіонів". Як представник цієї політсили з 2010 по 2014 рік він працював на посаді секретаря тоді ще Кіровоградської міської ради. Станом на сьогодні політик залишається одним зі співзасновників ГО "Спілка підприємців Кіровоградської області" і регіональної Федерації шахів, також він очолює територіальну організацію всеукраїнської ГО "Асоціація платників податків України". З бізнесом у Ігоря Волкова також все чудово. У власності родини перебуває ВКФ ТОВ "Спліт", ТОВ "Роба нова", ТОВ "Міськпобутсервіс", ТОВ "Клімат-ейр", ПП "Перукарня Локон", ТОВ "Смарт рітейл", а також акції ПрАТ "Капустинський гранітний кар’єр". За минулий рік депутат задекларував сумарний дохід сімейства у розмірі 4,04 мільйонів гривень, а також 81,5 тисяч євро, 152,5 тисяч доларів і 634,1 тисяч гривень заощаджень. Минулоріч журналісти виявили, що Ігор Волков три роки "забував" декларувати орендовану у міськради ділянку площею 1270 квадратних метрів.

Компанію депутату-бізнесмену в передвиборчій гонці складе Руслан Іванов – головлікар КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", який за минулий рік задекларував доходів сім’ї на суму 315,5 тисяч гривень. Окрім керування лікарнею та хірургічної практики Іванов також викладає в місцевому медичному коледжі імені Є.Й. Мухіна.

На фото: Юрій Шклярук, Руслан Іванов, Ігор Волков, Андрій Яровий

Потрапили до списку претендентів і два маловідомі бізнесмени. Юрій Шклярук з Олександрії, зареєстрований як ФОП, що спеціалізується на роздрібній торгівлі іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах, а також Андрій Яровий - колишній

інструктор загону військової частини 2336, який нині очолює ТОВ "Юніком". Підписантом останньої фірми вказана Раїса Магдаль - депутат Тауженської сільської ради. А от співвласником - Вікторія Ярова, дружина Андрія Ярового, яка входить до числа засновників кредитної спілки "Простір" та ТОВ "Слов’яни-Кіровоград". Зареєстрована дружина кандидата і як ФОП, що надає в оренду рекламні площі на білбордах та сітілайтах міста.

Сюрпризом для всіх стала кандидатура на пост міського голови від "слуг". За ключову посаду обласного центру побореться Ольга Ковальова-Алокілі, яка з 1998 року працювала в банківській сфері, а в квітні цього року була призначена радницею голови Кіровоградської ОДА. На той момент адміністрацію очолював Андрій Балонь, якого наприкінці червня було затримано за підозрою у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. В біографічній довідці вказано, що починала кандидатка свою кар’єру рядовим працівником "Промінвестбанку", а от в подальшому займала керуючі посади у ВАТ "Райфайзен Банк Аваль", ВАТ "БМ Банк", АТ "Сбербанк" та АТ "Таксомбанк". У лютому 2020 року Ольга Ковальова-Алокілі зареєструвалась також як ФОП з основним видом діяльності "Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення". Крім того, потенційна очільниця Кропивницького є власницею ТОВ "Компанія Кайзен", що спеціалізувалась на освітні послугах. Наразі компанія припинила свою роботу.

У підсумку, маємо досить різношерстну компанію з старих політиків, молодих підприємців і несподіваних персон. Чи вистачить бренду та "ваги" досвідченіших колег, аби отримати тотальну перевагу в обласній та міській радах? Сумнівно. Однак чималий відсоток голосів, а значить - й крісел в сесійних залах - "слуги" на Кіровоградщині точно отримають.