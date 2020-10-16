"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области

Хмельницкая областная организация партии «Слуга народа» на выборах в облсовет сделала ставку на бизнесменов – именно представители этой когорты, преимущественно, являются первыми номерами территориальных списков партии. Но среди списочников-лидеров есть и обязательный главврач. А также малозаметный доцент университета, который по совместительству также является мужем народного депутата

Хмельницкая областная организация партии «Слуга народа» на выборах в облсовет сделала ставку на бизнесменов – именно представители этой когорты, преимущественно, являются первыми номерами территориальных списков партии. Но среди списочников-лидеров есть и обязательный главврач. А также малозаметный доцент университета, который по совместительству также является мужем народного депутата

RegioNews продолжает исследовать избирательные списки правящей партии по регионам. На очереди – Хмельнитчина.

Привычка ориентироваться на первые номера партийных списков при исследовании их качества на этих выборах, как известно, себя не оправдывает, поскольку партии наполняют первую десятку людьми без неприятного шлейфа: учителями, учеными, врачами. Но реальных кандидатов, которые в территориальных списках станут первыми номерами и почти гарантированно пройдут в раду, в едином списке надо искать в неприметных его частях.

На Хмельнитчине четко просматривается ориентированность партийных боссов "СН" на денежных мешков, которым отдали проходные места в округах. Ведь шесть из восьми первых номеров территориальных списков "Слуги народа" на Хмельнитчине – являются представителями бизнеса. Преимущественно – аграрного.

Возглавляет единый список нардеп от "Слуги народа" Сергей Мандзий, который баллотировался в Верховную Раду 136-м номером и получил мандат в декабре 2019 года, когда сложил депутатские полномочия нынешний руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков. Мандзий - довольно известный в Хмельницком политический деятель, ведь несколько созывов подряд избирался депутатом горсовета областного центра от разных партий. А в 2015-м даже баллотировался на пост мэра Хмельницкого, правда, неудачно. Мандзий сам является бизнесменом и опосредованным владельцем нескольких предприятий. Он вкладывается, в частности, в строительство и маршрутковий бизнес.

Первым номером среди "зеленых" кандидатов в территориальном избирательном округе №1 Хмельнитчины является Владимир Копанчук – доцент кафедры уголовного права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова. Копанчук, который скромно представился доцентом университета, ранее работал в прокуратуре и, кроме этого, имеет жену-нардепа, которая победила в 189-м избирательном округе на Хмельнитчине. А также – довольно успешный бизнес в нескольких сферах деятельности, включая энергетику. Его жена перед тем, как стать народной избранницей, числилась бенефициаром более десятка компаний, в собственности которых есть песчаные карьеры и карьеры по добыче известняка, объекты малой гидроэнергетики, сельскохозяйственные угодья и другие привлекательные активы.

Первое место в списке в территориальном округе №2 руководители партийной организации "Слуги народа" отдали Сергею Вавринчуку, который в предвыборный анкете также проявил скромность и сказал, что работает физическим лицом – предпринимателем. Но Вавринчук является известным в Хмельницком чиновником из сферы защиты экологии, ведь он много лет проработал на руководящих должностях в местной ОГА. А пару последних лет руководил Государственным агентством по управлению зоной отчуждения. Семья Вавринчука также владеет многими интересными активами, в том числе в сфере недвижимости.

В третьем территориальном округе области список "слуг" возглавляет Сергей Зозуля, заместитель генерального директора ООО "Волочиск-Агро". Зозуля вместе с семьей является собственником сельскохозяйственных угодий на Хмельнитчине, занимается также животноводством. Фирма, в которой работает кандидат, входит в состав мощного аграрного холдинга "Астарта" с довольно мощным земельным банком. Сергей Зозуля кроме этого является действующим депутатом Хмельницкого облсовета от Аграрной партии Украины.

В 4-м ТИО первым номером "зеленых" кандидатов идет Михаил Демчишен - директор, как указано в его анкете, ООО "Клуб охотников Подолья". Предприятие пользуется большими охотничьими угодьями, но, похоже, является скорее хобби, чем основным видом деятельности Демчишена. По данным реестров его фамилия фигурирует в ряде других фирм: он числился председателем наблюдательного совета ПАО "Старокостятиновський специализированный карьер", учредителем жилищно-строительного кооператива "Счастливый", которое держит в субаренде землю площадью 1,74 га в Хмельницком, и тому подобное. Также фамилия Демчишена упоминается в качестве собственника компании-подрядчика, занимающейся строительством дорог в Хмельницкой области.

Следующий лидер списка, в ТИО №5, Владимир Романюк, похоже, связан с предыдущим кандидатом, ведь является председателем правления ПАО "Староконстантиновский специализированный карьер", где имел должность и Демчишен.

А вот первый номер среди "слуг" в территориальном избирательном округе №6 Оксана Бочкарева, судя по всему, - единственная в исследуемой группе кандидатов, которая не имеет отношения к добыче полезных ископаемых, строительству и аграрной сфере. Ведь Оксана Валерьевна работает директором Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны. Но со строительством, как оказалось, она также связана, хоть и несколько специфическим образом. В 2019 году, когда директор госпиталя баллотировалась от "Слуги народа" по 188-му избирательному округу, всплыла информация о наличии в отношении нее уголовного производства относительно присвоения средств, которые были выделены из бюджета на выполнение работ по реконструкции системы сточных вод вверенного ей заведения. А еще одной "перчинкой" в биографии Оксаны Валерьевны является то, что она – жена Сергея Вавринчука, кандидата от "СН" в Хмельницком ТИО №2, о котором мы упоминали выше.

В ТИО №7 "зеленый" список возглавил действующий председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевський, который также является выходцем из бизнеса – в его активе, в частности, предприятие "Дворянские колбасы".

Наконец, в последнем, восьмом, территориальном округе Хмельницкой области от "слуг" первым номером идет еще один аграрный бизнесмен Владимир Присяжный. Он является директором ЧП "Украина Агро-2С". Присяжный перешел в "Слугу народа" из Радикальной партии Олега Ляшко, от которой он сейчас является депутатом Хмельницкого облсовета.

Местные эксперты говорят, что весь этот семейно-политический подряд, который идет первыми номерами от президентской партии, в значительной мере является командой знаменитого "хозяина" области Александра Гереги. А Герега, как известно, имеет тесные отношения с Банковой, часть которых выплыла на публику во время так называемого гуманитарного рейса из Китая, который встречал лично президент Владимир Зеленский и который оказался большей частью коммерческим заказом для сети "Эпицентр". Герега планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции на Хмельнитчине, а потому заинтересован в том, чтобы как можно больше своих людей продвинуть в списки партий, имеющих шансы попасть в здешнюю областную власть.