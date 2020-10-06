"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Волині

Висунення кандидатів від «Слуги народу» на Волині почалося зі скандалу: претендента на крісло мера Романа Бондарука не затвердили на великому з’їзді партії в кінці серпня. Це виглядало як невпевненість і непевність партійного керівництва, яке не могло визначитись з кандидатом до визначеної дати

Висунення кандидатів від «Слуги народу» на Волині почалося зі скандалу: претендента на крісло мера Романа Бондарука не затвердили на великому з’їзді партії в кінці серпня. Це виглядало як невпевненість і непевність партійного керівництва, яке не могло визначитись з кандидатом до визначеної дати

Волинська область продовжує проєкт RegioNews, в якому розповідається, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії.

На фото: Роман Бондарук

Перший номер партійного списку до міської ради Луцька і претендент на посаду міського голови обласного центру Роман Бондарук отримав карт-бланш на участь у виборах мало не в середині вересня, коли інші кандидати вже активно "розкачувались". За чутками, у Києві не могли ухвалити остаточне рішення, оскільки чекали відповіді від співака Сашка Положинського, якому нібито запропонували можливість поборотись за місце мера Луцька. І лише не дочекавшись від шоумена ствердної відповіді буцімто й повернули у стрій Бондарука.

Така "напівлегітимність" не могла не відбитися на реноме кандидата, якому тепер належить не лише доводити свою потенційну вправність у кріслі мера, а й розвіювати тіні недовіри з боку перших осіб "Слуги народу". Мало сприяє мерським перспективам Бондарука й загалом невисокий рейтинг президентської політсили на Волині, де рівень їхньої електоральної підтримки ледь досягає 12%. Тоді як "політичний гегемон", партія "За майбутнє", лідером якої є популярний на Волині Ігор Палиця, сягає 38%.

Втім, 12% підтримки неодмінно конвертуються у кілька депутатських мандатів для "Слуги народу". Це, звісно, не дозволяє говорити про важливість ролі партії у майбутніх політичних розкладах на рівні як обласного центру, так і Волині загалом. Але, враховуючи близькість з проєктом Палиці - Коломойського, "слуг" у майбутньому цілком можуть залучити до формування більшості в облраді та Луцькій міськраді.

Тож кандидат у мери і перший номер міського списку "зелених" кандидатів Бондарук є спеціалістом у комунальному господарстві, оскільки збудував кар’єру на ниві надання відповідних послуг. Наразі він є керівником Ради голів ОСББ Луцька. А політично є вихідцем з "Батьківщини" Юлії Тимошенко, від якої вже обирався місцевим депутатом. До першої ж десятки партії "Слуга народу", яку зареєстрував тервиборчком на виборах до міської ради Луцька входять: підприємці, бухгалтер, політичний оглядач, перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області, голова асоціації ОСББ "Лучани", директор ТзОВ "Брендборд", заступник директора ТзОВ "Казкова оселя" та ще один тимчасово безробітний.

З примітних особистостей міського списку "Слуги народу" можна відзначити Андрія Костенка, який був функціонером місцевого руху КВК, є одним з провідників громадського об’єднання "Волинський Актив Молоді". Андрій тривалий час, як можна зрозуміти з його резюме, був заробітчанином і жив у Іспанії.

Восьмий номер списку Сергій Ковальчук є власником фірми-оператора зовнішньої реклами, яка надає послуги з розміщення реклами на бордах у Луцьку та Івано-Франківську, а дев’ятий номер Юлія Сабатюк є колегою кандидата у мери Бондарука і очолює одне з луцьких ОСББ та є головою асоціації об’єднань співвласників багатоповерхових будинків.

До складу "зеленого" списку в обласну раду Волині увійшло дещо більше помітних особистостей, адже тут є і чинні депутати, і заможні підприємці.

На фото: Ігор Лісовський

Очолює волинських "слуг" Ігор Лісовський – лідер обласної парторганізації та представник інвестиційного бізнесу. Лісовський є вихідцем з Донбасу, почав "освоювати" Волинь десять років тому з організації тут бізнесу з переробки овочів та ягід. А після втрати всього нажитого на малій батьківщині в результаті російської агресії у 2014-му, повністю перебрався у Луцьк.

Також варто згадати прізвище Миколи Буліги - місцевого підприємця та чинного депутата облради, який обрався у 2015 році під прапорами Радикальної партії Олега Ляшка. А №8 списку є очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, який був депутатом міськради Луцька у каденції 2010-15 років. І політичні уподобання він також змінював досить невимушено: був членом партій "За Україну", "Рідне місто", "БПП "Солідарність". Тепер ось влився у "Слугу народу".

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