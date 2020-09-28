"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві

Скандал з «зеленим» червоним корпусом університету Шевченка надав висуненню кандидатів від президентської «Слуги народу» особливого забарвлення і дозволив залучити до цього заходу додаткову увагу. При цьому він дещо затьмарив саму подію і відволік увагу від того, ким же саме «слуги» наповнили свій київський список.

Скандал з «зеленим» червоним корпусом університету Шевченка надав висуненню кандидатів від президентської «Слуги народу» особливого забарвлення і дозволив залучити до цього заходу додаткову увагу. При цьому він дещо затьмарив саму подію і відволік увагу від того, ким же саме «слуги» наповнили свій київський список.

Фото: Facebook

Київ став продовженням проєкту RegioNews , в якому розповідається про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії.

Отже, кандидатка в столичні мери від ЗеКоманди Ірина Верещук не буде очолювати загін "Слуги народу" до Київради, і це стало своєрідною сенсацією. Хоча традиційно саме претенденти на мерське крісло, як найбільш рейтингові персонажі, тягнуть на собі в ради інших, менш відомих членів команд.

Але в Києві вирішили зрадити цьому принципу, що викликало вал припущень про природу цього феномену. Втім, виразної версії, окрім тієї, що Верещук з її ймовірними мізерними відсотками намагаються дистанціювати від загального реноме партії, яку кандидатка-невдаха може потягнути за собою на дно, немає.

Тож першим номером київського міського списку президентської політсили стала дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби - Євгенія Кулеба, яка також відома своєю волонтерською діяльністю та створенням скверу героїв Небесної Сотні в районі Михайлівської площі у столиці.

Другий номер списку - Михайло Присяжнюк, який є юристом та веде на каналі СТБ шоу сімейних драм для домогосподарок "Один за всіх". Примітним є той факт, що у серпні Присяжнюк обмінявся публічними компліментами з лідером іншої політсили, яка претендує на місця в Київраді, - Андрієм Пальчевським. Останній навіть запросив Михайла у свою команду, хоча це запрошення прочиталося спостерігачами як певний троллінг з боку кандидата у мери.

Відома в минулому спортсменка Олена Говорова посіла третю позицію у списку. Раніше Говорова спеціалізувалася на стрибках у довжину та потрійних стрибках і ставала призером Олімпійських ігор 2000 року. А зараз вона опановує мистецтво можливого у канцелярії президента на посаді радника голови Офісу з питань спорту. Власне, наближеністю до керівника ОП Андрія Єрмака, напевне, і пояснюється потрапляння Олени у столичний список "Слуги народу".

Наступний претендент на депутатство – молодий активіст, який працює на дуже популярному і прибутковому нині напрямку по боротьбі з незаконними забудовами - Юрій Федоренко. В його активі навіть є грамота від міського голови Києва Віталія Кличка .

Київський букініст і антиквар Владислав Трубіцин закриває першу п’ятірку виборчого списку. Владислав, окрім іншого, є невтомним захисником київського книжкового ринку "Петрівка", який намагаються перетворити на більш відповідне духу часу торжище. Ставши депутатом, він неодмінно добиватиметься, аби ринок і робочі місця для книжних торгівців були збережені.

З цікавих учасників другої п’ятірки списку можна відзначити Зоряну Скалецьку, яка відзначилася під час своєї недовгої каденції на посту міністра охорони здоров’я добровільною ізоляцією в санаторії на Полтавщині, куди привезли перших евакуйованих з Китаю громадян України і де місцеві мешканці влаштували їм дикунську розправу.

Ще одна телевізійниця серед "зелених" кандидатів - голова Експертної ради Української телевізійної академії Вікторія Бурдукова, котра також є продюсеркою шоу "Ревізор" та "Страсті за Ревізором". В них, до речі, знімався і один з найвідоміших нардепів від "Слуги народу" Микола Тищенко. Ймовірно, саме йому та його близькості з Єрмаком Бурдукова і має завдячувати своєму місцю в десятці.

До речі, сам Микола також буде фігурувати у кандидатському списку столичних "слуг". Але за межами прохідної частини, адже йому мандат депутата Київради малоцікавий з огляду на наявність нардепського значка. Між тим, своєю участю у виборчому списку Тищенко може додати виборчим змаганням яскравості та "перчинки", якщо влаштує якийсь перформанс типу танцювання дупою у салоні машини.