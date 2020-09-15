"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині

У Чернівцях буковинська команда партії «Слуга народу» представила «ядро», яким спробує «пробити мури» обласної та міської рад

У Чернівцях буковинська команда партії «Слуга народу» представила «ядро», яким спробує «пробити мури» обласної та міської рад

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Буковина.

Представлення місцевої "ЗеКоманди" відбулося з другої спроби. Перша планувалася помпезною, в розкішному залі Резиденції митрополитів Буковини і Далмації центрального корпусу Чернівецького національного університету і за участі президента. Але Володимир Зеленський у запланований день поїхав не до Чернівців, а у Хмельницький, тож і буковинське представлення тоді скасували. А провели його пізніше і не так урочисто.

Вісьмох майбутніх кандидатів до Чернівецької обласної та міської рад, а також одного - на міського голову і одну – на голову ОТГ, а ще "Стратегію розвитку Чернівців" представили на відкритому майданчику – літній терасі тенісного клубу. З "високих гостей" заходу були народна депутатка, колишня вчителька початкових класів Олена Лис, згодом у кулуарах був помічений і нардеп, виходець із місцевих журналістів Георгій Мазурашу. Лис традиційно для кожної політсили наголосила на унікальності власної партії та її планів, а сам план оголосив партійний висуванець у чернівецькі мери Віталій Другановський.

Обіцянки-цяцянки від "слуг народу"

Пріоритетні завдання партії, оголошені ним, не вирізняються оригінальністю. Як і цілі покоління різношерстих "попередників", "слуги народу" обіцяють відкриття пунктів пропуску на кордоні з Румунією (КПП "Дяківці", "Красноїльськ", "Руська", "Шепіт"), збільшення кількості туристів у Хотині в 2030 році до мільйона людей щороку, створення нових туристичних об'єктів в дністровських громадах, комплекс протипаводкових заходів для боротьби з повінню, а також створення комплексів складських приміщень довготривалого зберігання продукції сільського господарства на 200 тисяч тон.

Не обійшлося і без використання гостроактуальних тем. Оскільки Чернівці останнім часом постійно потерпають від мало не щотижневих аварій на потріпаному життям водогоні, Другановський розповів про стратегію на 10 років "Питна вода з крану для чернівчан": "Місто потребує комплексної реконструкції системи водопостачання. Я хочу, аби чернівчани мали справжню питну воду. Більшість європейських міст цю проблему вже подолали. Вірю в чернівчан та вірю в Чернівці". Ну, якась така "стратегія".

Це, як уявляється партії "Слуга народу", мало би втілюватися новим мером і його командою, а для втілення всіх цих стратегічних обіцянок-цяцянок залишилася дрібниця - провести "зелених" кандидатів у міськраду та зробити Другановського міським головою Чернівців, що як вже писав RegioNews, є завданням, м’яко кажучи, дуже проблематичним.



Майбутні кандидати

На фото: Наталя Катрюк

Отже, окрім вищезгаданого претендента в мерське крісло журналістам представили чотирьох майбутніх кандидатів до обласної ради, чотирьох – до міської, а також одну висуванку на голову однієї об’єднаної громади - Мамаївської ОТГ, де від провладної партії балотуватиметься Наталя Катрюк. Раніше вона була селищною головою смт Лужани, яке увійшло до Мамаївської ОТГ, і там здобувала перемогу у 2015-му від партії "Батьківщина" (у 2017 році на виборах вже об’єднаної громади балотувалася від провладної БПП", у 2010-му - як самовисуванка, але без конкурентів, а ще раніше на посаду її успішно висувала партія "Наша Україна". Словом, пані Катрюк і сама по собі є багаторічною та досвідченою переможницею, але залучитися підтримкою влади ніколи не відмовляється.

Майбутнім кандидатом у депутати Чернівецької облради від партії "Слуга народу" є Микола Гуйтор. Він - доцент кафедри політології у Чернівецький національний університеті. Подейкують, на одних із попередніх виборів був помічений у колах штабістів Партії регіонів та навіть був заступником голови міської організації ПР, при цьому не вступивши в лави партії. У коментарі Суспільному Гуйтор сказав, що точно не пам'ятає, чи співпрацював з політичною силою Януковича та на яких умовах, оскільки консультував різні партії. А ось в "Слузі народу" вже був керівником Чернівецького обласного виборчого штабу партії.

На фото: Олексій Грушко

Ще один "зелений" кандидат у депутати облради - Олексій Волощук, свого часу був дотичний і до партії "Відродження", і до "Нашої України", сягнувши у 2008-му статусу радника тодішнього голови ОДА Володимира Куліша. А ось торік Волощук був довіреною особою кандидата в нардепи від "Слуги народу, вже згадуваного Георгія Мазурашу. До облради від президентської партії також ідуть юристка Леся Палагнюк та керівник "Агенції регіонального розвитку Чернівецької області" Олексій Грушко.

На фото: Оксана Черчел

А ось у Чернівецьку міськраду ЗеКоманда висуває Оксану Зубжицьку – голову громадської організації "Герой – Родина – Україна" та вдову загиблого в російсько-українській війні молодшого лейтенанта Віктора Редькіна. Компанію їй складатимуть керівниця комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка №2" Світлана Широкова, підприємець Олексій Просяний (за інформацією "Суспільного", виготовляє номерні знаки та різні устаткування до автівок та власниця перукарень і салонів краси Оксана Черчел. Раніше вона симпатизувала партії "Самопоміч" та навіть хизувалася колективними фото з Андрієм Садовим. Тепер же Черчел ходить на мітинги (наприклад, нещодавно протестувала проти карантинних обмежень) і пише петиції до міськради.

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