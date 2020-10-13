"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині

У Рівненській області до списків «Слуги народу» потрапило дуже мало тих, кого називають «новими обличчями», тобто людей, які раніше не були у владі. Навпаки, рівненські «зелені» кандидати стали наочною демонстрацією того, що всі провладні партії рано чи пізно стають прихистком для чиновників різноманітного калібру

У Рівненській області до списків «Слуги народу» потрапило дуже мало тих, кого називають «новими обличчями», тобто людей, які раніше не були у владі. Навпаки, рівненські «зелені» кандидати стали наочною демонстрацією того, що всі провладні партії рано чи пізно стають прихистком для чиновників різноманітного калібру

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Рівненщина.

Список партії "Слуга народу" на виборах до Рівненської облради є напрочуд показовим в плані асиміляції партії влади під місцеве чиновництво. І навіть якщо ми побачимо в першій десятці єдиного списку "слуг" спробу створити ерзац політики нової якості, який може ввести в оману недосвідченого виборця, то вивчивши перші номери партійних списків в територіальних округах області (а саме ці особи є ймовірними майбутніми депутатами), ілюзій про "нову якість" не залишиться. Адже тут ми знайдемо керівників різних рівнів – переважно комунальних підприємств та органів державної влади.

На фото: Андрій Карауш

Перший кандидат єдиного списку Андрій Карауш є директором обласного комунального підприємства "Рівневодоканал". Він вже досить давно, хоч і не надто успішно, шукає себе у політиці. Так, у 2014 році Карауш балотувався як самовисуванець у народні депутати по мажоритарці у Рівному, але здобув менше 1% голосів виборців. Кандидат є спеціалістом у житлово-комунальному господарстві, адже до роботи у "Рівневодоканалі" він певний час працював у комунальній сфері на Кіровоградщині, яка і є його малою батьківщиною. До Рівного перебрався близько десяти років тому.

Першим номером на ТВО №1 став Володимир Рашовський - власник, керівник та засновник кількох підприємств. Сфера діяльності досить широка, від торгівлі квітами до нафтопереробки. Свою політичну кар’єру Рашовський донедавна пов’язував з "Батьківщиною" - він був депутатом однієї з місцевих рад від партії Юлії Тимошенко, а також рахувався помічником нардепа від цієї політсили. Але в 2019-му, на виборах Верховної Ради, балотувався як висуванець "Слуги народу" по 155-му виборчому округу та програв з невеликим відставанням самовисуванцю Віктору М’ялику.

На фото: Lamborghini Aventador SVJ

Рашовський опинився в епіцентрі уваги місцевої громади коли влітку минулого року засвітився за кермом спортивної автівки Lamborghini Aventador SVJ за 15 мільйонів гривень. Згодом він заперечив, що це його автівка. Хоча й виявилося, що він і справді є любителем дорогих і незвичайних машин.

"Зеленим" кандидатом №1 на рівненському ТВО №2 став завідувач відділенням у Млинівській центральній районній лікарні Віктор Красовський. Елітних автівок, на відміну від згаданого вище колеги, у родині Красовського немає – лише "Жигулі" та трактор "Т-16". Натомість є просторий будинок у Млинові на 300 квадратних метрів.

А ось перший номер в територіальному окрузі №3 партійне керівництво довірило Людмилі Мариніній - першій заступниці голови Сарненської РДА. До отримання цієї посади, Мариніна працювала в освіті, була директоркою школи. Також є чинним депутатом Рівненської облради від "Батьківщини".

Ще один лікар, на цей раз головний, очолює територіальний список "Слуги народу" в окрузі №4. Роман Шустик є керівником комунального підприємства "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Поліщука" Рівненської обласної ради. У 2017 році Шустика затримували правоохоронці на хабарі у 2 тисяч доларів – нібито за працевлаштування на посаду у очолюваній ним лікарні. Його навіть "закривали" на 60 діб під варту за рішенням суду, але випустили під заставу у 168 тис. грн. Але судячи з того, що справа затихла, а Роман Петрович продовжує працювати на своїй посаді, справа закінчилася нічим.

На чолі партійного списку у ТВО №5 стала Юлія Шигорева, яка працює радником голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, який на цих виборах балотується на посаду міського голови Рівного. Рік тому Шигорева звільнилася з посади керівниці рівненського міського Центру надання адміністративних послуг, яким керувала протягом чотирьох років. І мала б зайняти посаду заступниці Коваля, але була змушена вдовольнитись лише місцем радниці.

Першим номером у списку "слуг" в ТВО №6 є Олександр Коваль, який працює головою Костопільської РДА. Коваль, до того, як посісти цю посаду при президентстві Володимира Зеленського, кілька років був першим заступником голови району і деякий час навіть виконував його обов’язки. Примітно, що батько Олександра – Сергій Коваль - був керівником Костопільської РДА за часів президентства Віктора Януковича. А сам Коваль-молодший всю свою недовгу професійну діяльність здійснював виключно в цьому органі державного управління – аж з моменту закінчення вишу.

Очолити список президентської партії в рівненському ТВО №7 випала честь підприємцю Олегу Стратюку. Головний момент, який псує резюме Олега Олександровича – його робота помічником народного депутата Романа Іванісова, що був фігурантом відомого скандалу про групове зґвалтування. Стратюк, звісно, спробував "відгребти" від свого політичного патрона, який раптом став токсичним. І подав заяву на складення повноважень помічника. Але в пам’яті системи документообігу Верховної Ради цей факт залишається.

Перше місце в списку "Слуги народу" у ТВО №8 закріпили за чинним головою Рівненської районної ради Миколою Сальчуком. Він депутатствує в цій райраді ще з 2010 року. У 2015-му, коли він знову потрапив у раду, його обрали заступником голови, а у 2018-му зробили й головою органу. Сальчук пов’язаний з колишнім нардепом Юрієм Вознюком, що входив у "Батьківщину" та "Народний фронт". При цьому дружина Сальчука Оксана керує рівненським обласним управлінням юстиції.

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