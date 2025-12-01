12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 09:57

Клиника и квартиры Цукермана под арестом в рамках расследования "Мидас"

01 декабря 2025, 09:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на конец ноября арестован ряд объектов недвижимости бизнесмена Александра Цукермана, одного из ключевых фигурантов операции "Мидас", связанной с коррупцией в энергетике

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

По данным аналитической системы YouControl, под арестом находятся две квартиры по ул. Евгения Чикаленко, 19 (предыдущее название – Пушкинская) площадью 80,8 и 374 кв. м, а также нежилые помещения площадью 317,8 и 362,1 кв. м.

По этому же адресу зарегистрирована DMC Clinic, предоставляющая услуги стоматологии и ухода за кожей, и принадлежит Цукерману.

По версии НАБУ, именно в этой клинике 9 мая 2025 года бизнесмен передал $500 тыс. наличных (взятые из преступного "бэк-офиса") жене тогдашнего вице-премьера Светланы Чернышевой.

Пока сайт DMC Clinic не работает, а последнее сообщение на странице клиники в Facebook датировано 15 ноября 2025 года.

Как известно, Александр Цукерман также фигурирует в масштабном антикоррупционном расследовании под условным названием "Мидас", которое касается коррупционных схем в сфере энергетики.

По данным следствия, у него было кодовое имя "Шугармен". Как сообщало "Украинская правда", главный финансист Миндича Александр Цукерман уехал за границу 29 октября.

Напомним, в среду, 12 ноября, Кабмин инициировал введение санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана. 22 ноября НАБУ объявило у них в розыск.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": подробности

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина коррупционный скандал Александр Цукерман клиника Недвижимость арест Мидас НАБУ энергетика
После увольнения Ермак посетил Офис президента и разговаривал с Зеленским, – нардеп
30 ноября 2025, 11:19
Обыски у Ермака: правоохранители забрали телефоны и ноутбуки – УП
29 ноября 2025, 14:57
Европейские каникулы "Слуги народа": жена Камельчука засветила его "командировку"
29 ноября 2025, 12:39
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Коммуналка, книги и донаты ВСУ: как украинцы тратят "зимнюю тысячу"
01 декабря 2025, 14:01
В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина
01 декабря 2025, 13:54
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист
01 декабря 2025, 13:33
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК
01 декабря 2025, 12:35
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все
01 декабря 2025, 12:32
На Буковине возле границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника
01 декабря 2025, 12:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »