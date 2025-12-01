Клиника и квартиры Цукермана под арестом в рамках расследования "Мидас"

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на конец ноября арестован ряд объектов недвижимости бизнесмена Александра Цукермана, одного из ключевых фигурантов операции "Мидас", связанной с коррупцией в энергетике

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

По данным аналитической системы YouControl, под арестом находятся две квартиры по ул. Евгения Чикаленко, 19 (предыдущее название – Пушкинская) площадью 80,8 и 374 кв. м, а также нежилые помещения площадью 317,8 и 362,1 кв. м.

По этому же адресу зарегистрирована DMC Clinic, предоставляющая услуги стоматологии и ухода за кожей, и принадлежит Цукерману.

По версии НАБУ, именно в этой клинике 9 мая 2025 года бизнесмен передал $500 тыс. наличных (взятые из преступного "бэк-офиса") жене тогдашнего вице-премьера Светланы Чернышевой.

Пока сайт DMC Clinic не работает, а последнее сообщение на странице клиники в Facebook датировано 15 ноября 2025 года.

Как известно, Александр Цукерман также фигурирует в масштабном антикоррупционном расследовании под условным названием "Мидас", которое касается коррупционных схем в сфере энергетики.

По данным следствия, у него было кодовое имя "Шугармен". Как сообщало "Украинская правда", главный финансист Миндича Александр Цукерман уехал за границу 29 октября.

Напомним, в среду, 12 ноября, Кабмин инициировал введение санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана. 22 ноября НАБУ объявило у них в розыск.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": подробности

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского