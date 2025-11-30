14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
12:59  30 ноября
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине
30 ноября 2025, 11:19

После увольнения Ермак посетил Офис президента и разговаривал с Зеленским, – нардеп

30 ноября 2025, 11:19
фото: dailylviv.com
После своего увольнения Андрей Ермак был в Офисе Президента в субботу, 29 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, Ермак пришел туда не только забрать вещи, но еще долгое время провел на 4-м этаже (это поверх Президента – ред .).

"Что он там делал мои источники не знают, но точно он имел разговор с Президентом один на один. Пришел ли мириться после ссоры или просто продолжения спектакля, здесь объективно не знаю. Показательно, что потом вышел его комментарий о "до сих пор друзьях", – сообщил нардеп.

Напомним, по данным СМИ, 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом президент поблагодарил его за работу.

Впоследствии в САП подтвердили обыски у бывшего главы ОПУ. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.

Как известно, "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к президенту, советовали Зеленскому уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака после резонансного расследования НАБУ "Мидас".

Народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

Офис президента Андрей Ермак Владимир Зеленский политика Украина
