Обыски у Ермака: правоохранители забрали телефоны и ноутбуки – УП

Во время обысков у бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака детективы НАБУ и прокуроры САП изъяли несколько телефонов и ноутбуков

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, заявил журналист Михаил Ткач в эфире программы "УП.Чат", передает RegioNews.

По его словам, в настоящее время содержимое изъятых устройств изучается.

Журналист уточнил, что сотрудники НАБУ и САП прибыли в правительственный квартал около 6 утра 28 ноября. Появились трудности с доступом, однако силовики решили не ждать и вошли "напролом".

Ткач отметил, что, по информации "Зеркала недели", обыски якобы происходили и в Офисе Президента. Впрочем, источники "Украинской правды" это не подтвердили – они подтверждают только обыск по месту жительства Ермака.

Обыски, которые начались примерно в 6 утра, завершились около двух часов дня.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

