Клініка і квартири Цукермана під арештом у межах розслідування "Мідас"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на кінець листопада арештовано низку об'єктів нерухомості бізнесмена Олександра Цукермана, одного з ключових фігурантів операції "Мідас", пов'язаної з корупцією в енергетиці

Про це повідомляє "Главком", передає RegioNews.

За даними аналітичної системи YouControl, під арештом перебувають дві квартири на вул. Євгена Чикаленка, 19 (попередня назва – Пушкінська) площею 80,8 та 374 кв. м, а також нежитлові приміщення площею 317,8 та 362,1 кв. м.

За цією ж адресою зареєстрована DMC Clinic, що надає послуги стоматології та догляду за шкірою, і належить Цукерману.

За версією НАБУ, саме в цій клініці 9 травня 2025 року бізнесмен передав $500 тис. готівки (взяті зі злочинного "бек-офісу") дружині тодішнього віцепрем’єра Світлани Чернишової.

Наразі сайт DMC Clinic не працює, а останнє повідомлення на сторінці клініки у Facebook датоване 15 листопада 2025 року.

Як відомо, Олександр Цукерман також фігурує у масштабному антикорупційному розслідуванні під умовною назвою "Мідас", яке стосується корупційних схем у сфері енергетики.

За даними слідства, він мав кодове ім'я "Шугармен". Як повідомляло "Українська правда", головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман виїхав за кордон 29 жовтня.

Нагадаємо, в середу, 12 листопада, Кабмін ініціював введення санкцій проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. 22 листопада НАБУ оголосило у їх у розшук.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": подробиці

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського