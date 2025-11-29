Европейские каникулы "Слуги народа": жена Камельчука засветила его "командировку"

Фото: из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в ноябре посетил несколько европейских городов, хотя для чиновников, в том числе нардепов, действует запрет выезжать за пределы Украины без официальной причины

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews .

По данным журналистов, жена Камельчука Дарья активно публиковала фото и сторож из поездки, где было видно и самого нардепа. Тур включал посещение Лиссабона, Кашкайша и Амстердама.

Во время путешествия Камельчук также комментировал ситуацию вокруг Миндичгейта в прямом эфире Радио Свобода, находясь на побережье океана в Португалии.

Сначала Камельчук объяснял поездку как "парламентскую работу", позже заявил, что это был отпуск, а также частично касалось здоровья его супруги. Впрочем, на конкретные вопросы разрешения на выезд нардеп не ответил.

Как известно, постановление Кабмина запрещает выезд должностным лицам и депутатам без официальной причины. Ранее подобных нарушений из партии "Слуга народа" были исключены Николай Тищенко (поездка в Таиланд) и Юрий Аристов (путешествие на Мальдивы), последний даже потерял мандат.

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала. По данным СМИ, должностное лицо может быть причастно к незаконному обогащению и внесению недостоверных данных в декларацию.

