11:39  29 ноября
В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
11:03  29 ноября
На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина
22:35  28 ноября
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
UA | RU
UA | RU
29 ноября 2025, 12:39

Европейские каникулы "Слуги народа": жена Камельчука засветила его "командировку"

29 ноября 2025, 12:39
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в ноябре посетил несколько европейских городов, хотя для чиновников, в том числе нардепов, действует запрет выезжать за пределы Украины без официальной причины

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews .

По данным журналистов, жена Камельчука Дарья активно публиковала фото и сторож из поездки, где было видно и самого нардепа. Тур включал посещение Лиссабона, Кашкайша и Амстердама.

Во время путешествия Камельчук также комментировал ситуацию вокруг Миндичгейта в прямом эфире Радио Свобода, находясь на побережье океана в Португалии.

Сначала Камельчук объяснял поездку как "парламентскую работу", позже заявил, что это был отпуск, а также частично касалось здоровья его супруги. Впрочем, на конкретные вопросы разрешения на выезд нардеп не ответил.

Как известно, постановление Кабмина запрещает выезд должностным лицам и депутатам без официальной причины. Ранее подобных нарушений из партии "Слуга народа" были исключены Николай Тищенко (поездка в Таиланд) и Юрий Аристов (путешествие на Мальдивы), последний даже потерял мандат.

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала. По данным СМИ, должностное лицо может быть причастно к незаконному обогащению и внесению недостоверных данных в декларацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина нардеп Слуга народа Юрий Камельчук командировка расследование журналисты
В "Слуге народа" прокомментировали увольнение Ермака
28 ноября 2025, 19:44
Зеленский назначил послом Украины в Сербии выпускника академии ФСБ
27 ноября 2025, 23:07
"Слуги народа" никак не могут собрать голоса за голосование госбюджета на 2026 год
27 ноября 2025, 16:59
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Дымовая завеса и жертва: как отвлекают общество от настоящих ответственных
29 ноября 2025, 13:28
На Киевщине во время обстрела погибла женщина: повреждены дома и авто
29 ноября 2025, 11:51
В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
29 ноября 2025, 11:39
Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: сколько сбила ПВО
29 ноября 2025, 11:13
На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина
29 ноября 2025, 11:03
Массированный удар по энергосистеме: более полумиллиона киевлян остались без света
29 ноября 2025, 10:27
Мирный план Трампа: Умеров и Кислица отправились в США – СМИ
29 ноября 2025, 09:58
Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага
29 ноября 2025, 09:36
Потери врага за сутки: 910 человек и 66 единиц техники – данные Генштаба
29 ноября 2025, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »