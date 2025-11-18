07:55  18 ноября
18 ноября 2025, 07:25

Суд продолжит избрание меры пресечения Чернышеву 18 ноября

18 ноября 2025, 07:25
Фото: ВАКС
Высший антикоррупционный суд 18 ноября в 16:00 продолжит слушание по избранию меры пресечения для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Сторона обвинения просила суд определить для экс-чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 55 млн грн и требовала применить к Чернышеву определенные обязательства. Хотя детали этих требований на заседании не были озвучены.

Прокуроры считают, что без таких мер предосторожности подозреваемый может влиять на свидетелей.

Также отмечается, что в рамках коррупционной схемы в энергетической сфере у жены Чернышовой был псевдоним "Профессор", а сам эксвицепремьер – "Че-Гевара".

Защита Алексея Чернышева отрицает значимость доказательств, предоставленных обвинением, и считает подозрение необоснованным. По мнению стороны защиты, данные риски также не имеют под собой убедительных аргументов.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что все имущество и счета супругов Чернышевых уже под арестом, которое должно быть учтено при решении вопроса о залоге.

В то же время руководитель ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" имени В.С. Балицкого Александр Савченко выразил готовность взять Чернышева на поруки.

Как известно, на прошлой неделе Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу о легализации более 1,3 млн долларов и евро наличными. По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так же названной "прачечной" – места, где происходила легализация средств, полученных преступным путем.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Пленки НАБУ и роль Чернышева

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

