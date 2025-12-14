Фото: иллюстративное

Специалисты отмечают, что регулярная нехватка ночного отдыха постепенно подрывает здоровье и имеет долгосрочные последствия для организма

Об этом напоминает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Регулярный сон продолжительностью менее семи часов в сутки может иметь серьезные последствия для здоровья и сокращать продолжительность жизни. В Министерстве здравоохранения отмечают, что хроническое недосыпание связано с повышенным риском развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других нарушений. Специалисты также предостерегают, что попытки "направить" сон в выходные не компенсируют ущерб, причиненный организму в течение рабочей недели.

Полноценный сон является важной составляющей здоровья

Согласно данным Минздрава, полноценный сон является одним из базовых факторов поддержания иммунной системы, стабильной работы мозга и гормонального баланса. Недостаточный отдых ночью может приводить к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной утомляемости. В долгосрочной перспективе это оказывает влияние на общее состояние здоровья и увеличивает риск преждевременной смерти.

Медики напоминают, что потребность во сне изменяется с возрастом.

Новорожденным в первые месяцы жизни рекомендуется спать от 14 до 17 часов в сутки.

Младенцам в возрасте до года нужно 12–16 часов сна с учетом дневного отдыха.

Детям от одного до двух лет советуют 11–14 часов, а дошкольникам в возрасте 3–5 лет – 10–13 часов сна в сутки.

Для детей школьного возраста оптимальной считается продолжительность сна 9-12 часов, подросткам необходимо 8-10 часов.

Взрослым в возрасте от 18 до 60 лет Минздрав рекомендует спать не менее семи часов за ночь.

Людям 61–64 лет следует отдыхать 7–9 часов, а лицам от 65 лет – 7–8 часов, чтобы поддерживать здоровье и качество жизни.

