13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 19:00

Сон менее 7 часов сокращает продолжительность жизни, – предупреждение Минздрава

14 декабря 2025, 19:00
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Специалисты отмечают, что регулярная нехватка ночного отдыха постепенно подрывает здоровье и имеет долгосрочные последствия для организма

Об этом напоминает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Регулярный сон продолжительностью менее семи часов в сутки может иметь серьезные последствия для здоровья и сокращать продолжительность жизни. В Министерстве здравоохранения отмечают, что хроническое недосыпание связано с повышенным риском развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других нарушений. Специалисты также предостерегают, что попытки "направить" сон в выходные не компенсируют ущерб, причиненный организму в течение рабочей недели.

Полноценный сон является важной составляющей здоровья

Согласно данным Минздрава, полноценный сон является одним из базовых факторов поддержания иммунной системы, стабильной работы мозга и гормонального баланса. Недостаточный отдых ночью может приводить к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной утомляемости. В долгосрочной перспективе это оказывает влияние на общее состояние здоровья и увеличивает риск преждевременной смерти.

Медики напоминают, что потребность во сне изменяется с возрастом.

  • Новорожденным в первые месяцы жизни рекомендуется спать от 14 до 17 часов в сутки.
  • Младенцам в возрасте до года нужно 12–16 часов сна с учетом дневного отдыха.
  • Детям от одного до двух лет советуют 11–14 часов, а дошкольникам в возрасте 3–5 лет – 10–13 часов сна в сутки.
  • Для детей школьного возраста оптимальной считается продолжительность сна 9-12 часов, подросткам необходимо 8-10 часов.
  • Взрослым в возрасте от 18 до 60 лет Минздрав рекомендует спать не менее семи часов за ночь.
  • Людям 61–64 лет следует отдыхать 7–9 часов, а лицам от 65 лет – 7–8 часов, чтобы поддерживать здоровье и качество жизни.

Ранее сообщалось, Украина получила 211 800 доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) для безвозмездной вакцинации детей в рамках партнерства с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Минздрав заболевание здоровье недосыпание сон
Степан Гига не в коме: пиар-директор опровергла фейки об артисте
10 декабря 2025, 14:45
Грипп и ОРВИ в регионах: где в Украине уже превышен эпидпорог
10 декабря 2025, 12:23
В Украине с 1 января 2026 года стартует бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет
09 декабря 2025, 13:48
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
На Черниговщине атака российскими беспилотниками в городе Городня вызвала пожар в отделении полиции
14 декабря 2025, 18:06
Зеленский проводит переговоры с Кушнером и Виткоффом в Берлине
14 декабря 2025, 17:27
БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью 100 кг – украинские специалисты предупреждают о новой угрозе
14 декабря 2025, 16:30
Сильные погодные изменения 15 декабря: гололедица, туман и мокрый снег по всей Украине
14 декабря 2025, 16:00
За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина
14 декабря 2025, 15:30
В Европу с одной пересадкой: Укрзализныця запустила новые маршруты
14 декабря 2025, 15:00
На Буковине в результате ночной аварии погиб молодой парень, еще трое человек травмированы
14 декабря 2025, 14:19
Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей
14 декабря 2025, 14:04
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
14 декабря 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »