Дмитрий Басов, подозреваемый по делу о хищении средств в НАЭК "Энергоатом", обжаловал меру пресечения, назначенную Высшим антикоррупционным судом

Об этом Суспільному сообщает адвокат Дмитрия Басова, передает RegioNews.

По решению суда, Басов должен находиться под стражей 60 дней с возможностью внесения залога в 40 миллионов гривен. На данный момент подозреваемый содержится в СИЗО.

Ранее по этому делу апелляционные жалобы подавали и другие фигуранты, в частности Игорь Миронюк. ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2025 года с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен. В ряде случаев часть подозреваемых не смогла внести залог из-за отсутствия средств.

Ранее стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич, Чернышов и другие фигуранты коррупционных дел. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.