18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 18:32

Прокурор САП требует заключить Чернышева под арест с залогом 55 млн грн

17 ноября 2025, 18:32
Фото: Телеграмм/Гончаренко
Следствие настаивает на аресте Алексея Чернышева, поскольку в материалах дела зафиксировано 55 млн грн возможных незаконных доходов

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В САП заявили о ходатайстве относительно заключения под арест экс-чиновника Алексея Чернышева и определения залога в размере 55 млн. грн. Это уже второе подозрение, в рамках которого прокуроры настаивают на аресте. Ранее за Чернышева уже вносили залог после сообщения ему о первом подозрении.

Согласно данным следствия, сумма в 55 млн грн соответствует объему средств, которые детективы НАБУ считают незаконно полученными. В прокуратуре отмечают, что эта сумма подтверждена собранными материалами. Вместе с тем, правоохранители не исключают, что объем возможных неправомерных доходов может быть больше, но на данный момент доказана лишь часть.

В настоящее время Чернышев находится в зале суда, где ему избирают меру пресечения в рамках нового дела. Заседание продолжается, его ход транслирует "Общественное". Суд должен определить, удовлетворит ли ходатайство прокуратуры об аресте и установлении залога.

Следствие продолжает сбор доказательств и уточнение обстоятельств, которые могут иметь значение в уголовном производстве. После принятия решения суда прокуратура обещает обнародовать дополнительную информацию о дальнейших процессуальных действиях.

Ранее сообщалось, Чернышев фигурирует в масштабной антикоррупционной операции НАБУ, где уже арестован советник Галущенко с залогом 126 млн грн и другие чиновники. Теперь экс-вицепремьеру грозит арест за посещение "прачечной" – конспиративного места, где он получил более миллиона долларов наличными, а Кабмин уже предложил санкции против организаторов схемы.

