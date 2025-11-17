Фото: Телеграмм/Гончаренко

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В САП заявили о ходатайстве относительно заключения под арест экс-чиновника Алексея Чернышева и определения залога в размере 55 млн. грн. Это уже второе подозрение, в рамках которого прокуроры настаивают на аресте. Ранее за Чернышева уже вносили залог после сообщения ему о первом подозрении.

Согласно данным следствия, сумма в 55 млн грн соответствует объему средств, которые детективы НАБУ считают незаконно полученными. В прокуратуре отмечают, что эта сумма подтверждена собранными материалами. Вместе с тем, правоохранители не исключают, что объем возможных неправомерных доходов может быть больше, но на данный момент доказана лишь часть.

В настоящее время Чернышев находится в зале суда, где ему избирают меру пресечения в рамках нового дела. Заседание продолжается, его ход транслирует "Общественное". Суд должен определить, удовлетворит ли ходатайство прокуратуры об аресте и установлении залога.

Следствие продолжает сбор доказательств и уточнение обстоятельств, которые могут иметь значение в уголовном производстве. После принятия решения суда прокуратура обещает обнародовать дополнительную информацию о дальнейших процессуальных действиях.

Ранее сообщалось, Чернышев фигурирует в масштабной антикоррупционной операции НАБУ, где уже арестован советник Галущенко с залогом 126 млн грн и другие чиновники. Теперь экс-вицепремьеру грозит арест за посещение "прачечной" – конспиративного места, где он получил более миллиона долларов наличными, а Кабмин уже предложил санкции против организаторов схемы.