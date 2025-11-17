10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
17 ноября 2025, 10:45

Железняк: Ермак на "пленках Миндича" фигурирует как "Али-Баба"

17 ноября 2025, 10:45
Фото: Офис Президента
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал нардепа.

По словам Железняка, именно этот фигурант расследования вспоминал руководитель САП Клименко. После скандала с расследованием "Али-Баба" якобы проводил совещания с силовиками по поводу того, как остановить НАБУ и привлечь к ответственности его детективов.

Депутат уточнил, что "Али-Баба" – это Ермак (по инициалам Андрей Борисович). Он утверждает, что наличие отдельной клички свидетельствует о том, что Ермак хорошо осведомлен обо всех событиях в офисе Цукермана и на квартире Миндича и был в курсе коррупционных схем.

Железняк также отметил, что Ермак тесно контактировал с Миндичем, который, по версии нардепа, способствовал его назначению главой Офиса Президента, а также руководил операцией с целью лишения НАБУ и САП их полномочий.

В связи с этим Железняк призвал уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.

"И считайте это политическим заявлением, но на фоне всего услышанного уже и еще то, что услышим – я считаю что Ермак должен быть уволен Иначе абсолютно ничего не изменится и через пару месяцев станет чуть меньше "людей от Галущенко" и чуть больше "людей от Кулебы"", – отметил он.

В то же время нардеп выразил сомнение, что Президент пойдет на такой шаг.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

Украина Андрей Ермак увольнение Офис президента скандал должность Тимур Миндич пленки НАБУ коррупционный скандал
