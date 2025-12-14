Фото: Национальная полиция Украины

Атака беспилотниками российских войск вызвала пожар в Городне, информация о пострадавших пока не зафиксирована

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Сегодня днем российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Городня в Черниговском районе. В результате атаки загорелось здание местного отделения полиции и несколько автомобилей.

Информации о пострадавших пока нет. Местные власти и спасательные службы работают на месте происшествия, ликвидируя последствия обстрела и оценивая повреждения.

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления.

Местные правоохранители призывают жителей сохранять спокойствие и сообщать о любых новых случаях поражения гражданской инфраструктуры или угрозе для людей. Официальные детали масштабов повреждений и последствий обстрела уточняются.

Ранее сообщалось, российские войска начали применять беспилотники "Герань-2" с двойной боевой частью весом 100 кг - двумя фугасно-зажигательными зарядами БСТ-52 по 50 килограммов каждый, что существенно повышает разрушительный потенциал дронов.