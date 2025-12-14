13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 18:06

На Черниговщине атака российскими беспилотниками в городе Городня вызвала пожар в отделении полиции

14 декабря 2025, 18:06
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Атака беспилотниками российских войск вызвала пожар в Городне, информация о пострадавших пока не зафиксирована

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Сегодня днем российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Городня в Черниговском районе. В результате атаки загорелось здание местного отделения полиции и несколько автомобилей.

Информации о пострадавших пока нет. Местные власти и спасательные службы работают на месте происшествия, ликвидируя последствия обстрела и оценивая повреждения.

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления.

Местные правоохранители призывают жителей сохранять спокойствие и сообщать о любых новых случаях поражения гражданской инфраструктуры или угрозе для людей. Официальные детали масштабов повреждений и последствий обстрела уточняются.

Ранее сообщалось, российские войска начали применять беспилотники "Герань-2" с двойной боевой частью весом 100 кг - двумя фугасно-зажигательными зарядами БСТ-52 по 50 килограммов каждый, что существенно повышает разрушительный потенциал дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар полиция обстрелы Черниговская область беспилотники военное преступление
За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина
14 декабря 2025, 15:30
Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей
14 декабря 2025, 14:04
Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: последствия обстрелов
14 декабря 2025, 08:59
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Сон менее 7 часов сокращает продолжительность жизни, – предупреждение Минздрава
14 декабря 2025, 19:00
Зеленский проводит переговоры с Кушнером и Виткоффом в Берлине
14 декабря 2025, 17:27
БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью 100 кг – украинские специалисты предупреждают о новой угрозе
14 декабря 2025, 16:30
Сильные погодные изменения 15 декабря: гололедица, туман и мокрый снег по всей Украине
14 декабря 2025, 16:00
За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина
14 декабря 2025, 15:30
В Европу с одной пересадкой: Укрзализныця запустила новые маршруты
14 декабря 2025, 15:00
На Буковине в результате ночной аварии погиб молодой парень, еще трое человек травмированы
14 декабря 2025, 14:19
Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей
14 декабря 2025, 14:04
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
14 декабря 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »