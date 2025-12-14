13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
Фото: Национальная полиция Украины
После удара четырех российских дронов по городу пострадали семь человек, среди которых ребенок, продолжаются работы полиции и медиков

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье 14 декабря утром российские войска совершили атаку четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки семь человек получили ранения, среди них 6-летний ребенок.

Первый удар пришелся на жилой район города. Попадание повредило супермаркет и несколько многоквартирных домов. К 12:40 медики госпитализировали четырех травмированных граждан.

Повреждены жилые дома и супермаркет

Еще три удара военные рф нанесли по открытой местности. В результате ранения получили работник патрульной полиции, сотрудник ГСЧС и гражданский. Также получили повреждения несколько транспортных средств. На местах работали парамедики полиции, оказывая первую помощь пострадавшим.

На месте ударов работают полиция и медики

Следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты собирают доказательства военного преступления. Полиция отмечает важность безопасности и призывает жителей избегать зон обстрелов.

Напомним, сегодня в Николаеве запланировали полное отключение электроэнергии по всему городу продолжительностью от 30 до 60 минут для ликвидации последствий вчерашних российских обстрелов, повредивших критическую инфраструктуру.

