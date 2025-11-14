фото: из открытых источников

Бывшему вице-премьеру Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу о легализации более 1,3 млн долларов и евро наличными

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

НАБУ и САП сообщили, что бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом.

Согласно данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" – места, где происходила легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект контролировал руководитель преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Детективы задокументировали передачу Чернышеву и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. Действия квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Чернышев уже фигурировал в расследовании НАБУ и САП по злоупотреблению служебным положением и неправомерной выгоде в особо крупном размере. В рамках масштабной антикоррупционной операции детективы проводили обыски в ряде высокопоставленных должностных лиц и руководителей предприятий, среди которых экс-министр энергетики Галущенко и представители НАЭК "Энергоатом".

В рамках дела уже применены меры к другим фигурантам: Дмитрий Басов получил арест с залогом 40 млн грн, советник Галущенка Миронюк – с залогом 126 млн грн, а еще несколько человек отправлены под 60-дневный арест. Кабинет Министров предложил введение персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике во время операции "Мидас", расследование которой длилось более двух лет. Детективы вышли на тайные "бэк-офисы" – конспиративные помещения вне официальных структур, где делили миллионные взятки и договаривались о влиянии на госучреждения.