17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 22:11

Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу "Миндичгейт": сумма свыше 1,3 млн$

14 ноября 2025, 22:11
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшему вице-премьеру Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу о легализации более 1,3 млн долларов и евро наличными

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

НАБУ и САП сообщили, что бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом.

Согласно данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" – места, где происходила легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект контролировал руководитель преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Детективы задокументировали передачу Чернышеву и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. Действия квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Чернышев уже фигурировал в расследовании НАБУ и САП по злоупотреблению служебным положением и неправомерной выгоде в особо крупном размере. В рамках масштабной антикоррупционной операции детективы проводили обыски в ряде высокопоставленных должностных лиц и руководителей предприятий, среди которых экс-министр энергетики Галущенко и представители НАЭК "Энергоатом".

В рамках дела уже применены меры к другим фигурантам: Дмитрий Басов получил арест с залогом 40 млн грн, советник Галущенка Миронюк – с залогом 126 млн грн, а еще несколько человек отправлены под 60-дневный арест. Кабинет Министров предложил введение персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике во время операции "Мидас", расследование которой длилось более двух лет. Детективы вышли на тайные "бэк-офисы" – конспиративные помещения вне официальных структур, где делили миллионные взятки и договаривались о влиянии на госучреждения.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
