13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 15:00

В Европу с одной пересадкой: Укрзализныця запустила новые маршруты

14 декабря 2025, 15:00
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

С 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, который расширяет возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал "Укрзализныци".

Укрзализныця пересмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17. Новое расписание предусматривает удобные стыковки, позволяющие украинским пассажирам добраться до европейских городов с одной пересадкой, без длительного ожидания на вокзалах.

Благодаря изменениям жители Харькова, Полтавы, Киева и Львова получили стабильные варианты сообщения с Прагой, Веной, Зальцбургом и Мюнхеном. Ключевую роль в этом направлении играет поезд №63/64 "Оберег" Харьков – Киев – Перемышль. В польском Перемышле он стыкуется с международными рейсами в Германию, Австрию и Чехию.

Пересадки организованы таким образом, чтобы пассажиры имели достаточно времени для перехода между поездами. На украинском участке маршрута доступны спальные вагоны, что делает поездку более комфортной, особенно для дальних переездов.

Кроме направлений с востока Украины, новые возможности появились и для Приднепровья. Поезд №31/32 Запорожье – Днепр – Перемышль обеспечивает сообщение с Берлином через пересадку на международный поезд EC58 GALICJA, который курсирует под управлением польского перевозчика PKP InterCity.

Также для пассажиров из Днепра доступен маршрут №119 Днепр – Киев – Хелм, откуда можно продолжить путешествие через Варшаву в Берлин. Оба варианта ориентированы на ежедневное курсирование и согласованы с европейскими графиками.

Отдельно стоит отметить направления в Хелм из Харькова и Днепра. Они рассматриваются как удобные транзитные точки для дальнейших поездок по Польше и другим странам ЕС.

Напомним, Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест. Теперь поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця график поезд международный поезд ЕС железная дорога
На Харьковщине электропоезд насмерть сбил женщину на переходе
10 декабря 2025, 19:55
Часть Сум и района осталась без электричества из-за аварии
10 декабря 2025, 13:58
СМИ: Япония отклонила инициативу ЕС по росактивам для Украины
09 декабря 2025, 08:24
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский проводит переговоры с Кушнером и Виткоффом в Берлине
14 декабря 2025, 17:27
БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью 100 кг – украинские специалисты предупреждают о новой угрозе
14 декабря 2025, 16:30
Сильные погодные изменения 15 декабря: гололедица, туман и мокрый снег по всей Украине
14 декабря 2025, 16:00
За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина
14 декабря 2025, 15:30
На Буковине в результате ночной аварии погиб молодой парень, еще трое человек травмированы
14 декабря 2025, 14:19
Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей
14 декабря 2025, 14:04
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
14 декабря 2025, 13:34
Кушнер и Виткофф встретятся с Зеленским в Берлине: обсудят мирный план Украины
14 декабря 2025, 13:05
Сумщина попрощалась с полицейским Артемом Щербаком, погибшим в Донецкой области
14 декабря 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »