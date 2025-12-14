Фото: иллюстративное

С 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, который расширяет возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал "Укрзализныци".

Укрзализныця пересмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17. Новое расписание предусматривает удобные стыковки, позволяющие украинским пассажирам добраться до европейских городов с одной пересадкой, без длительного ожидания на вокзалах.

Благодаря изменениям жители Харькова, Полтавы, Киева и Львова получили стабильные варианты сообщения с Прагой, Веной, Зальцбургом и Мюнхеном. Ключевую роль в этом направлении играет поезд №63/64 "Оберег" Харьков – Киев – Перемышль. В польском Перемышле он стыкуется с международными рейсами в Германию, Австрию и Чехию.

Пересадки организованы таким образом, чтобы пассажиры имели достаточно времени для перехода между поездами. На украинском участке маршрута доступны спальные вагоны, что делает поездку более комфортной, особенно для дальних переездов.

Кроме направлений с востока Украины, новые возможности появились и для Приднепровья. Поезд №31/32 Запорожье – Днепр – Перемышль обеспечивает сообщение с Берлином через пересадку на международный поезд EC58 GALICJA, который курсирует под управлением польского перевозчика PKP InterCity.

Также для пассажиров из Днепра доступен маршрут №119 Днепр – Киев – Хелм, откуда можно продолжить путешествие через Варшаву в Берлин. Оба варианта ориентированы на ежедневное курсирование и согласованы с европейскими графиками.

Отдельно стоит отметить направления в Хелм из Харькова и Днепра. Они рассматриваются как удобные транзитные точки для дальнейших поездок по Польше и другим странам ЕС.

Напомним, Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест. Теперь поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница.