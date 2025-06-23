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Министр национального единства Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

НАБУ сообщили о подозрении Алексею Чернышеву, действующему вице-премьер-министру, который ранее был главой Министерства развития общин и территорий. Подозрение ему объявили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

По делу о масштабной коррупционной схеме в строительной сфере с участием топ-чиновников государства Чернышев стал шестым подозреваемым.

По данным правоохранителей, организатором схемы был один из застройщиков. Он обращался к главе Минрегиона, который вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Договоры были заключены незаконно: разница между ценой со скидкой и рыночной стоимостью превысила миллиард гривен.

"За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц незаурядной скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней цена квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн. грн за кв. м. Таким образом, министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн", - говорят в НАБУ.

Чернышев пришел в НАБУ самостоятельно. В Facebook он написал, что разговор с детективами длился более двух часов.

"Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход взаимный и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Знакомлюсь со всеми предоставленными документами", - пишет Чернышов.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. По данным правоохранителей, разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

В частности, бывшему члену правления НАК "Нафтогаз Украины" Василию Володину, которого также связывают с Чернышевым, избрали меру пресечения: его решили взять под стражу на 60 дней до 17 августа (альтернатива — залог в размере 20 миллионов гривен).