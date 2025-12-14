Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В Украине 15 декабря ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и туман в ряде областей, водителей призывают быть осторожными на дорогах

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

15 декабря в Украине прогнозируется облачная погода. На большинстве территорий возможен небольшой мокрый снег, днем с дождем. Наибольшее количество осадков ожидается в центральных, северных и восточных регионах, на западе и юго-западе страны будет преобладать сухая погода.

На дорогах из-за подмерзшей влаги образуется гололед, поэтому водителям советуют соблюдать осторожность. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами ожидается туман, что усложнит видимость. Ветер западный и северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью по стране будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем – 0–5° тепла. На востоке и северо-востоке ночью прогнозируют 3–8° мороза, днем около 0°. Местные службы призывают жителей осторожничать и планировать поездки с учетом погодных условий.

В Киеве и Киевской области 15 декабря ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег с дождем, гололедица на дорогах. Температура ночью 0–2° мороза, днем 2–4° тепла.

