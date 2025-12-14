13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 16:00

Сильные погодные изменения 15 декабря: гололедица, туман и мокрый снег по всей Украине

14 декабря 2025, 16:00
Читайте також українською мовою
Фото: Украинский гидрометеорологический центр
Читайте також
українською мовою

В Украине 15 декабря ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и туман в ряде областей, водителей призывают быть осторожными на дорогах

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

15 декабря в Украине прогнозируется облачная погода. На большинстве территорий возможен небольшой мокрый снег, днем с дождем. Наибольшее количество осадков ожидается в центральных, северных и восточных регионах, на западе и юго-западе страны будет преобладать сухая погода.

На дорогах из-за подмерзшей влаги образуется гололед, поэтому водителям советуют соблюдать осторожность. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами ожидается туман, что усложнит видимость. Ветер западный и северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью по стране будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем – 0–5° тепла. На востоке и северо-востоке ночью прогнозируют 3–8° мороза, днем около 0°. Местные службы призывают жителей осторожничать и планировать поездки с учетом погодных условий.

В Киеве и Киевской области 15 декабря ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег с дождем, гололедица на дорогах. Температура ночью 0–2° мороза, днем 2–4° тепла.

Напомним, в начале декабря в Вознесеновском парке Запорожья расцвела сакура – нетипичное явление для этого времени года, обычно происходит весной в апреле.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Украина туман гололед мокрый снег
Кушнер и Виткофф встретятся с Зеленским в Берлине: обсудят мирный план Украины
14 декабря 2025, 13:05
Пограничники показали, как поразили на юге два автомобиля и камеру видеонаблюдения россиян
13 декабря 2025, 18:56
Правительство утвердило выплаты в случае гибели или ранения журналистов
13 декабря 2025, 12:59
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский проводит переговоры с Кушнером и Виткоффом в Берлине
14 декабря 2025, 17:27
БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью 100 кг – украинские специалисты предупреждают о новой угрозе
14 декабря 2025, 16:30
За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина
14 декабря 2025, 15:30
В Европу с одной пересадкой: Укрзализныця запустила новые маршруты
14 декабря 2025, 15:00
На Буковине в результате ночной аварии погиб молодой парень, еще трое человек травмированы
14 декабря 2025, 14:19
Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей
14 декабря 2025, 14:04
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
14 декабря 2025, 13:34
Кушнер и Виткофф встретятся с Зеленским в Берлине: обсудят мирный план Украины
14 декабря 2025, 13:05
Сумщина попрощалась с полицейским Артемом Щербаком, погибшим в Донецкой области
14 декабря 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »