Фото: Телеграмм/Мины и кофе с бутербродами!

Украинские специалисты зафиксировали вражеский беспилотник с двойной боевой частью весом 100 кг, что повышает угрозу для гражданских и военных объектов

Об этом идет речь в публикации Телеграмм-канала "Мины и кофе с бутербродами!", а также украинского специалиста в области военных радиотехнологий Сергей Флеш, передает RegioNews.

Российские войска начали применять беспилотники типа "Герань-2", оснащенные двойной боевой частью. Речь идет об установке двух фугасно-зажигательных зарядов типа БСТ-52, каждый из которых имеет около 50 килограммов. Такая конфигурация существенно повышает разрушающий потенциал дрона и расширяет спектр поражения целей.

Дрон способен одновременно поражать несколько целей

По имеющейся информации, фугасное действие боевых частей обеспечивается свойствами основного взрывного заряда. Зажигательный эффект достигается благодаря герметичным элементам и дополнительному зажигательному заряду, размещенному в кумулятивной выемке. Сочетание этих компонентов создает условия одновременного взрывного и пожарного поражения объектов.

Боевая часть БСТ-52 имеет диаметр около 300 миллиметров и длину около 40 сантиметров. Основной заряд выполнен на базе бризантного пластизольного взрывчатого вещества, в состав которого входят октоген, перхлорат бария, алюминиевый порошок и этиленгликольдинитрат. Общая масса разрывного заряда составляет более 35 кг, что свидетельствует о значительной мощности поражения.

Подрыв боевой части производится с помощью донного электронного взрывателя типа "493М".

Украинские службы продолжают фиксировать и анализировать подобные образцы вооружения для оценки уровня угрозы и разработки противодействия.

Ранее сообщалось, Россия ищет способы устанавливать радиоретрансляторы для управления дронами типа "Шахед" непосредственно на территории Украины, выбирая частные домовладения пожилых людей и заброшенные дома с сохраненным электроснабжением.