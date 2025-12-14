13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 16:30

БПЛА "Герань-2" с двойной боевой частью 100 кг – украинские специалисты предупреждают о новой угрозе

14 декабря 2025, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Мины и кофе с бутербродами!
Читайте також
українською мовою

Украинские специалисты зафиксировали вражеский беспилотник с двойной боевой частью весом 100 кг, что повышает угрозу для гражданских и военных объектов

Об этом идет речь в публикации Телеграмм-канала "Мины и кофе с бутербродами!", а также украинского специалиста в области военных радиотехнологий Сергей Флеш, передает RegioNews.

Российские войска начали применять беспилотники типа "Герань-2", оснащенные двойной боевой частью. Речь идет об установке двух фугасно-зажигательных зарядов типа БСТ-52, каждый из которых имеет около 50 килограммов. Такая конфигурация существенно повышает разрушающий потенциал дрона и расширяет спектр поражения целей.

Дрон способен одновременно поражать несколько целей

По имеющейся информации, фугасное действие боевых частей обеспечивается свойствами основного взрывного заряда. Зажигательный эффект достигается благодаря герметичным элементам и дополнительному зажигательному заряду, размещенному в кумулятивной выемке. Сочетание этих компонентов создает условия одновременного взрывного и пожарного поражения объектов.

Боевая часть БСТ-52 имеет диаметр около 300 миллиметров и длину около 40 сантиметров. Основной заряд выполнен на базе бризантного пластизольного взрывчатого вещества, в состав которого входят октоген, перхлорат бария, алюминиевый порошок и этиленгликольдинитрат. Общая масса разрывного заряда составляет более 35 кг, что свидетельствует о значительной мощности поражения.

Подрыв боевой части производится с помощью донного электронного взрывателя типа "493М".

Украинские службы продолжают фиксировать и анализировать подобные образцы вооружения для оценки уровня угрозы и разработки противодействия.

Ранее сообщалось, Россия ищет способы устанавливать радиоретрансляторы для управления дронами типа "Шахед" непосредственно на территории Украины, выбирая частные домовладения пожилых людей и заброшенные дома с сохраненным электроснабжением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
угроза БПЛА технологии шахед Герань-2 боевая часть
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
14 декабря 2025, 13:34
РФ ударила по спортивной школе в Шостке Сумской области: ГСЧС обнародовала кадры ликвидации последствий атаки
12 декабря 2025, 18:58
РФ ищет способы размещать радиоретрансляторы "шахедов" на украинской территории
12 декабря 2025, 18:00
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский проводит переговоры с Кушнером и Виткоффом в Берлине
14 декабря 2025, 17:27
Сильные погодные изменения 15 декабря: гололедица, туман и мокрый снег по всей Украине
14 декабря 2025, 16:00
За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина
14 декабря 2025, 15:30
В Европу с одной пересадкой: Укрзализныця запустила новые маршруты
14 декабря 2025, 15:00
На Буковине в результате ночной аварии погиб молодой парень, еще трое человек травмированы
14 декабря 2025, 14:19
Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей
14 декабря 2025, 14:04
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
14 декабря 2025, 13:34
Кушнер и Виткофф встретятся с Зеленским в Берлине: обсудят мирный план Украины
14 декабря 2025, 13:05
Сумщина попрощалась с полицейским Артемом Щербаком, погибшим в Донецкой области
14 декабря 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »