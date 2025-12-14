Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители выясняют детали дорожно-транспортного происшествия, случившегося при участии двух легковых автомобилей и пешеходов в населенном пункте Крылос. Инцидент произошел 13 декабря во второй половине дня, ориентировочно в 17:30, в период активного движения транспорта и ограниченной видимости.

Согласно предварительным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пешехода. Установлено, что они пересекали проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода. После наезда пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работали работники следственно-оперативной группы. Полицейские провели первоочередные следственные действия, зафиксировали обстановку и опросили участников и свидетелей аварии. Также проверяется техническое состояние транспортных средств и соблюдение водителями скоростного режима.

В полиции отмечают, что окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены после завершения всех проверок.

