10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
14 декабря 2025, 10:00

В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов

14 декабря 2025, 10:00
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция выясняет причины аварии в селе Крылос, где травмированы двое пешеходов, пересекавших дорогу вне пешеходного перехода

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители выясняют детали дорожно-транспортного происшествия, случившегося при участии двух легковых автомобилей и пешеходов в населенном пункте Крылос. Инцидент произошел 13 декабря во второй половине дня, ориентировочно в 17:30, в период активного движения транспорта и ограниченной видимости.

Согласно предварительным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пешехода. Установлено, что они пересекали проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода. После наезда пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работали работники следственно-оперативной группы. Полицейские провели первоочередные следственные действия, зафиксировали обстановку и опросили участников и свидетелей аварии. Также проверяется техническое состояние транспортных средств и соблюдение водителями скоростного режима.

В полиции отмечают, что окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены после завершения всех проверок.

Напомним, на трассе "Житомир - Черновцы" вблизи села Антоновцы произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mitsubishi, в результате которого 34-летний водитель погиб на месте от полученных травм.

ДТП авария Ивано-Франковская область травмы пешеходы
12 декабря 2025
