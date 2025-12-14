13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 14:04

Пожар на 16-м этаже в Кривом Роге: из дыма спасли 8 человек, среди них – 4 детей

14 декабря 2025, 14:04
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Утренний пожар в многоэтажном доме повлек за собой масштабную эвакуацию жителей и работу экстренных служб в Долгинцевском районе

Об этом сообщает ГСЧС Днепроптеровщины, передает RegioNews.

Утром в одном из жилых домов Восточного микрорайона произошел пожар в квартире на 16 этаже. Из дома и соседних помещений спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых четверо детей. Медики госпитализировали 43-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения, ему оказали необходимую помощь.

На месте работали почти три десятка сотрудников ГСЧС. Тушение осложнялось значительной задымленностью и высотой дома. Огонь охватил квартиру, где по предварительным данным проживала большая семья. Благодаря оперативным действиям чрезвычайников удалось не допустить распространение пламени на другие помещения.

Ранее очевидцы сообщали о сильном пожаре на Восточном-2 и густом дыме с верхних этажей дома. Напомним, предварительно информировали о том, что погибших в результате инцидента нет. Окончательные последствия происшествия и масштабы повреждений еще уточняются.

В настоящее время спасатели продолжают работу на месте. Специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают состояние конструкций дома.

Как сообщили спасатели, пожар произошел сегодня в квартире на последнем этаже 16-этажного жилого дома по улице Независимости Украины в Долгинцевском районе Кривого Рога. Огонь охватил домашнее имущество на площади около 35 квадратных метров, что повлекло за собой сильное задымление подъезда.

Пожар полностью был ликвидирован в 10:31. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, во время одной из вражеских атак на Одессу пожар охватил дом Сергея Гайдаржи, который в марте 2024 года потерял жену Анну и четырехмесячного сына Тимофея. Тогда российский дрон попал в 9-этажное здание и полностью разрушил один из подъездов.

Кривой Рог Днепропетровская область пожар ГСЧС спасатели дети пострадавшие отравление эвакуация дым
