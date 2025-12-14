10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
14 декабря 2025, 12:15

Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов

14 декабря 2025, 12:15
Фото: РБК-Украина
Николаев готовится к временному отключению света и воды из-за ремонтных работ после обстрелов

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В Николаеве сегодня запланировано временное отключение электроэнергии по всему городу. Как сообщает Николаевская областная военная администрация, свет будет отключен ориентировочно в 11:45 и продлится от 30 до 60 минут. Причина – ликвидация последствий вчерашних российских обстрелов, повредивших инфраструктуру.

Глава ОВА Виталий Ким предупредил горожан о необходимости подготовиться к блекауту и сделать запасы воды. В то же время, коммунальные службы сообщили, что из-за отключения электроснабжения будет временно прекращено водоснабжение во всех районах города.

После восстановления электроэнергии подача воды возобновится, однако жителям следует учитывать время запуска системы и стабилизации давления в сети. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, пользоваться ресурсами экономно и соблюдать рекомендации коммунальных служб.

Напомним, российские войска нанесли удары управляемой авиацией и беспилотниками по Харькову, Чугуевскому, Харьковскому и Купянскому районам, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения и травмы. Среди пострадавших – 10-летняя девочка с осколочным ранением и ее 34-летняя мать со взрывчатыми повреждениями после попадания дрона.

