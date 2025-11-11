Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала

иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьеру, которого называли "Че Гевара"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Как стало известно, речь идет об Алексее Чернышове.

В целом зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными – непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.



"Последняя сумма – 500 тыс. долларов США – была передана уже жене Че Гевары после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич, Чернышов и другие фигуранты коррупционных дел. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.